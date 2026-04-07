ปะทะเดือด แก๊งโจรกรรมรถจยย.ข้ามชาติ เหิมยิงใส่จนท. ถูกวิสามัญริมแม่น้ำโขง 2 ศพ จับเป็นได้อีก 1 หลังรับแจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าที่จัดทีมเฝ้าระวัง

วันที่ 7 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.ธีรวุธ ดั่งเกษี สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพง จ.นครพนม รับแจ้งมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวที่ รพ.บ้านแพง หลังรับแจ้งจึงรายงาน พ.ต.อ.จีรุฏฐ์ พิมพา ผกก.สภ.บ้านแพง รุดไปพร้อมแพทย์เวร รพ.บ้านแพง กู้ภัยศรีสัตตนครพนม จุด อ.ศรีสงคราม ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) จ.นครพนม ตำรวจชุดสืบสวน ฝ่ายปกครอง และอัยการจังหวัดนครพนม

ที่เกิดเหตุพบแพทย์ทำการรักษาผู้บาดเจ็บสาหัส โดยมีทหารเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) สน.เรือบ้านแพง นำตัวมาส่งรักษา ทราบชื่อผู้ถูกยิงภายหลังคือท้าวกอก อายุ 25 ปี ชาว สปป.ลาว ทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อม

จากนั้นไปตรวจที่เกิดเหตุบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ต.นาเข อ.บ้านแพง พบผู้เสียชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงอีกราย ทราบชื่อท้าวอนุชา อายุ 25 ปี และควบคุมคนร้ายได้อีก 1 คน อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทำบันทึกจับกุมและสอบสวนสาเหตุ

เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากเวลา 21.00 น. วันที่ 3 เม.ย.69 ทหารเรือ นรข.รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาไอซ์ ข้ามมายังริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณบ้านนาเขน้อย หมู่ 3 ต.นาเข อ.บ้านแพง จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดักซุ่มอำพรางอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ

ต่อมาพบมีกลุ่มบุคคล 3 คน ขับเรือข้ามมา โดยขับเรือมาจอดบันไดทางขึ้นลงจุดดังกล่าว กลุ่มคนร้าย 3 คนจอดเรือไว้ ก่อนจะพากันเดินฝ่าพงหญ้าขึ้นมาที่ริมถนนสาธารณะริมฝั่ง คนร้ายทั้งหมดได้ไปเข็นรถจักรยานยนต์ 3 ลงเรือ

เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น แต่กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนไปไม่ทราบชนิด ยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทาง จึงใช้อาวุธปืนยิงโต้ตอบกลับ หลังเกิดเหตุพบว่ามีผู้บาดเจ็บ 1 รายอยู่บนเรือ และพบผู้เสียชีวิตอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง

จึงทำการชันสูตรพลิกศพ และนำร่างผู้เสียชีวิตไปเก็บไว้ที่ รพ.บ้านแพง ก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างไปเก็บรักษาไว้ที่วัดชัยมงคล ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เพื่อรอให้ญาติมารับไปดำเนินการตามประเพณีต่อไป

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