เกษตรกรกระบี่ สวดยับ ‘ศุภจี’ ระงับส่งออกปาล์มน้ำมัน 1 ปี ชี้สินค้าล้นตลาด ราคาตก แนะควรใช้วิธีอื่น หากต้องการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
7 เม.ย. 69 – ความคืบหน้า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธาน กกร. ได้ลงนามควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ไปนอกราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปีเต็ม
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรกระบี่ ถึงประเด็นดังกล่าวว่า อยากให้ นางศุภจี ทบทวนมาตราการดังกล่าว การควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ จะมีผลกระทบต่อกลไกการซื้อขายทั้งระบบ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนปาล์ม
ปกติการผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศจะผลิตเกินใช้ เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าที่อ่อนไหวง่าย หากงดการส่งออก จะมีผลกระทบในระยะยาว เช่น ผลิตได้ต่อเดือนที่ 300,000 ตัน ใช้เองในประเทศ 100,000 ตัน แล้วที่เหลือเราจะเอาไปใช้อะไร จะทำให้น้ำมันปาล์มในประเทศล้นสต็อก และราคาปาล์มดิ่งลงเรื่อย ๆ
การต้องการให้น้ำมันขวดถูกลง ทั้งที่ขยับขึ้นเพียงขวดละ 7-8 บาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้บริโภครายได้น้อย แต่สวนทางในการแบกต้นทุนของเกษตรกรสวนปาล์ม เช่น ปุ๋ยยาเคมี การบริหารจัดการที่แพงขึ้นจากต้นทุนน้ำมัน การขนส่งที่ขยับขึ้นทุกวัน รัฐบาลควรหาวิธีอื่นช่วยกลุ่มผู้เปราะบางในประเทศ เช่น แจกคูปองน้ำมันพืชในราคาถูก
วอน นางศุภจี ทบทวนมาตราการดังกล่าว เพราะจะกระทบต่อภาคเกษตรกรทั้งระบบ ทั้งแต่ต้นจนถึงปลายน้ำในเรื่องของราคา และผลผลิตที่จะออกมาป้อนตลาดในเดือน เม.ย. – พ.ค. นี้ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตจำนวนมาก ทำให้สินค้าล้นตลาด มีผลทำให้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ
ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูล การรับซื้อขายผลปาล์มน้ำมันวันที่ 6-7 เม.ย. ที่ผ่านมา พบว่า โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้แจ้งราคาปรับลดลงทันที กก.ละ 50 สตางค์ หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาตราการ คุมการส่งออก