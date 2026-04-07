ปรับราคาใหม่ ข้ามเกาะช้าง จาก80เป็น130บาท รถยนต์4ล้อ จาก120เป็น280บาท เริ่ม10เม.ย.69 ส่วน เกาะกูด-เกาะหมาก ยังหาข้อสรุปไม่ได้
วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเรือโดยสารประจำทางจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 / 2569 เรียนประชุมด่วนพิจารณาค่าโดยสารทางผู้ประกอบท่าเรือเกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก โดยมีเจ้าท่า สาขาตราด อำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ ผู้ประกอบการท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ผู้ประกอบการท่าเรือเกาะกูด-เกาะหมาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
นายพิริยะ กล่าวว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้น ทำให้เจ้าของเรือที่ประกอบธุรกิจเดินเรือประจำทางในจังหวัดตราดได้รับผลกระทบเกี่ยวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเดินเรือที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการ ที่ล่าสุดได้ปรับราคาสูงขึ้น เป็น 47.74 บาทต่อลิตร และอาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้น
เจ้าของเรือที่ประกอบธุรกิจเดินเรือประจำทางในจังหวัดตราดจึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด เรื่อง การปรับอัตราค่าโดยสารของเรือโดยสาร ให้เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน
ด้านตัวแทนท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ให้ข้อมูลว่า ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ไม่ได้มีการปรับราคาโดยสารต่อเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2559 แม้ว่าที่ผ่านมาราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ยังคงราคาค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก นักเรียน พระ 30 บาท รถจักรยานยนต์ 40 บาท รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 80 บาท
รถยนต์ 4 ล้อ 120 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 450 บาท รถยนต์ 10 ล้อ 900 บาท รถยนต์ 10 ล้อพ่วง หรือ 18 ล้อ 1,800 บาท จนกระทั้งปัจจุบัน ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นลิตรละ 50 บาท ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องส่งเรื่องขออนุญาตปรับอัตราค่าโดยสาร เนื่องจากอยู่ในภาวะขาดทุน โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาอัตราราคาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ตามสูตรราคาน้ำมัน โดยอ้างอิงราคาน้ำในปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบปรับราคาขี้นดังนี้
ผู้ใหญ่ 130 บาท จากเดิม 80 บาท เด็ก นักเรียน พระ 70 บาท จากเดิม 30 บาท รถจักรยานยนต์ 130 บาท จากเดิม 40 บาท รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 200 บาท จากเดิม 80 บาท รถยนต์ 4 ล้อ 280 บาท จากเดิม 120 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 1,000 บาท จากเดิม 450 บาท รถยนต์ 10 ล้อ 1,600 บาท จากเดิม 900 บาท รถยนต์ 10 ล้อพ่วง หรือ 18 ล้อ 3,200 บาท จากเดิม 1,800 บาท ทั้งนี้มีผล วันที่ 10 เม.ย. 2569
อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการปรับราคาแล้ว ผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ จะมีการปรับแผนการเดินเรือใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวไม่ให้มีการรอเรือข้ามฝาก ไม่ให้รอเรือข้ามฝากนานกว่าที่ควรจะเป็น สำหรับผู้ประกอบท่าเรือเกาะกูด-เกาะหมาก ยังหาข้อสรุปไม่ได้ จะพิจารณาในการประชุมในครั้งต่อไป