เมียคาใจ ไม่เชื่อผัว จบชีวิต ด้วยอาวุธปืน สาวคนสนิทอยู่ในเหตุการณ์ หายตัวไปพร้อมทรัพย์สิน เผยพิรุธตั้งแต่ตี 1 ถึงตี 4 ชี้คนอยากตายจะนัดลูกไปซื้อไอแพดทำไม? เผยหาหลักฐานเองทั้งหมด
วันที่ 7 เม.ย.69 น.ส.วรัชสรากร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ภรรยาของ นายเกียรติวิสุทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ได้นำเอกสารใบรับรองการตายของสามีจาก รพ.มหาราชนครราชสีมา รวมทั้งใบชันสูตรพลิกศพจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและใบแจ้งความ เข้าร้องขอความเป็นธรรม ให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียง
หลังจากสามี ซึ่งเป็นเจ้าของร้านสัก ถูกยิงเสียชีวิตภายในหอพักพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา เมื่อคืนวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา เบื้องต้นถูกระบุว่า เป็นการยิงตัวตาย แต่ครอบครัวและภรรยายังคาใจ เนื่องจากมีหญิงคนสนิทอีกคนอยู่ในที่เกิดเหตุเพียงลำพัง และภายหลังเกิดเหตุหญิงคนดังกล่าวได้หายตัวไปพร้อมทรัพย์สินหลายรายการ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ สภ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา โดยภรรยาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 2 เม.ย. เวลาประมาณ 21.50 น. สามีเดินทางมาหาตนและลูกทั้ง 3 คนที่บ้าน ก่อนจะออกจากบ้านไปเวลาประมาณ 22.30 น. หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อสามีได้อีก กระทั่งช่วงเช้าวันที่ 3 เม.ย. เวลาประมาณ 06.56 น. น้องสาวของสามีส่งข้อความมาบอกว่า “พี่ม่อนไม่อยู่แล้วค่ะ” ตนจึงสอบถามรายละเอียดจนทราบว่า หลังจากสามีกลับไปถึงร้าน ก็มีปากเสียงทะเลาะกับหญิงคนสนิท
จากคำบอกเล่าของหญิงคนดังกล่าว ระบุว่า ผู้เสียชีวิตใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในช่วงเวลาประมาณ 01.00–02.00 น. และได้โทรแจ้งแม่ของผู้เสียชีวิต ให้มาที่เกิดเหตุเวลาประมาณ 03.00 น. จากนั้นก็แจ้งกู้ภัยฯ เวลาประมาณ 04.00 น. เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือ และทำ CPR ก่อนนำตัวส่ง รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา และถูกส่งต่อไปยัง รพ.มหาราชนครราชสีมา แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
อย่างไรก็ตาม ภรรยาของผู้เสียชีวิต ยังมีข้อสงสัยหลายประเด็น โดยเฉพาะในช่วงขณะเกิดเหตุ มีเพียงหญิงคนดังกล่าวอยู่ในที่เกิดเหตุเพียงคนเดียวกับสามีของตน และภายหลังเกิดเหตุ หญิงคนดังกล่าวได้หายตัวไป พร้อมโทรศัพท์มือถือ เงินสด สมุดบัญชี และทรัพย์สินของสามีตน นอกจากนี้ กล้องวงจรปิดหน้าร้านซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญ สามารถดูภาพผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตได้ แต่โทรศัพท์มือถือได้หายไป
น.ส.วรัชสรากร กล่าวอีกว่า ตนพยายามหาหลักฐานด้วยตัวเอง ทั้งการขอภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง และขอให้ตำรวจเรียกตัวบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร โดยตำรวจแจ้งให้รอผลตรวจเขม่าดินปืนก่อน ประมาณ 2 เดือน ตนไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความจริง แค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้น สามียังมาหาอยู่เลย และบอกว่าวันรุ่งขึ้นจะพาลูกไปซื้อ iPad แต่กลับกลายเป็นว่าเสียชีวิต โดยที่ตนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น ตนอยากขอความเมตตาจากสื่อ ช่วยเป็นสื่อกลางให้ได้รับความเป็นธรรม เพราะตอนนี้หมดหนทางแล้วจริงๆ
โดยในขณะนี้ ศพของผู้เสียชีวิตตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดยางใหญ่ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา และจะทำการฌาปนกิจในวันพุธที่ 8 เม.ย.นี้ เวลา 15.00 น.