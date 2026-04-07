ดีเดย์หลังสงกรานต์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลุยปรับปรุง “คูกั้นช้าง” 7 กม. แก้วิกฤตช้างป่าวังน้ำเย็น รุกล้ำพื้นที่ทำกิน สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ประกอบอาชีพได้ปลอดภัย

7 เม.ย. 69 – นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, สระแก้ว) หลังมีการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงมี.ค. 69 ที่ผ่านมา

โดยมี พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ได้เสนอแนะให้ กรมอุทยานฯ เร่งขับเคลื่อนโครงการแนวป้องกันช้างป่า พร้อมทั้งให้ดำเนินการซ่อมแซมแนวคูกั้นช้างเดิม ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายอรรถพล กล่าวว่า ตนได้สั่งการด่วนให้สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก โดยเฉพาะรถขุด (แม็คโคร) ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมคูกันช้างให้ได้โดยทันที จะช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วและประหยัดงบประมาณแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

ด้านนายสุขี บุญสร้าง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวเสริมว่า เมื่อ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ช่างรังวัดลงพื้นที่ ร่วมกับ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เพื่อสำรวจและวางแนวเขตการปรับปรุงคูกันช้าง

โดยการสำรวจรังวัดในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย ก่อนที่เครื่องจักรกลหนักจะเริ่มเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานจริง โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก อบต.ทุ่งมหาเจริญ และกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า กลุ่มคนหลังเขา

โดยร่วมกันสำรวจรังวัดแนวเขตป่าเริ่มจากบริเวณบ้านสระหลวง ตำบลทุ่งมหาเจริญ ไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น รวมระยะทางประมาณ 7 กม. เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย ก่อนที่เครื่องจักรกลหนัก จะเริ่มเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

นายสุขี กล่าวอีกว่า ปัจจุบันแผนงานมีความชัดเจนครบถ้วน ทั้งงบประมาณและเครื่องจักร โดย กรมอุทยานฯ เตรียมนำเครื่องจักรเข้าขุดปรับปรุงอย่างเต็มรูปแบบภายหลังเทศกาลสงกรานต์ 2569 นี้ เพื่อเร่งปรับปรุงคูกั้นช้างที่แข็งแรง ป้องกันช้างป่าไม่ให้รุกล้ำพื้นที่ทำกิน และสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในอำเภอวังน้ำเย็นสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย

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