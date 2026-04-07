อบจ.โคราช เอาด้วย เล็งลดภาษีหัวจ่ายน้ำมัน 3.5 สตางค์ต่อลิตร จากสถานีบริการน้ำมันกว่า 700 แห่งทั่วนครราชสีมา ช่วยประชาชนบรรเทาความเดือดร้อน 3 เดือน
วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เป็นประธานประชุมด่วนร่วมกับนายสาธิต บวชสันเทียะ รอง นายก อบจ.นครราชสีมา , นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. และคณะผู้บริหาร เพื่อตั้งคณะกรรมการพิจารณาติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง หลังราคาขายปลีกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในวงกว้าง
ดร.ยลดา เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน อบจ.นครราชสีมา จัดเก็บภาษีน้ำมันจากหัวจ่ายในอัตรา 3.5 สตางค์ต่อลิตร จากสถานีบริการน้ำมันกว่า 700 แห่งทั่วจังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมฯจึงหารือถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ ด้วยการลดหรือเยียวยาภาระภาษีส่วนนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเป็นเวลา 3 เดือน
” แม้มูลค่าต่อลิตรอาจจะดูไม่มาก แต่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ ว่า อบจ.นครราชสีมา พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน แต่ทั้งนี้การดำเนินการใดๆ จะต้องสอดคล้องกับแนวทางของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อความเป็นเอกภาพและต้องผ่านการเห็นชอบจากสภา อบจ.นครราชสีมา รวมถึง การลงนามอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาด้วย ”
ดร.ยลดาฯ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม อบจ.นครราชสีมา ไม่ได้นิ่งนอนใจและติดตามสถานการณ์มาตลอดตั้งแต่ราคาน้ำมันเริ่มขยับ จนตอนนี้แตะระดับลิตรละ 50 กว่าบาทไปแล้ว ซึ่งแม้ภาษีที่จัดเก็บได้ เพียงลิตรละ 3.5 สตางค์ และหากคำนวณจากการเติมน้ำมัน 1,000 บาท อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ไม่สูงนัก แต่อบจ.นครราชสีมา ต้องการส่งมอบกำลังใจและยืนยันว่า เราพร้อมดูแลประชาชนในทุกรูปแบบที่ข้อกฎหมายเอื้ออำนวย
อ่านข่าว ดีเดย์ 10 เม.ย.! อบจ.ปทุมฯนำร่องหั่นน้ำมัน 4.54 สต./ลิตร เติมได้ทุกคันไม่เช็กบัตร-ทะเบียน 317 ปั๊ม