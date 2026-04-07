กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว – ตัวแทนชุมชน ต.เจ๊ะบิลัง รวมตัวสะท้อนปัญหาหลังเกิดข่าวปลอมในโซเชียลมาเลเซีย อ้างมีชาวอิสราเอลทะลักเข้าสตูลกว่า 4 หมื่นคน ทำนักท่องเที่ยวแห่ยกเลิกห้องพัก-ทัวร์สงกรานต์เกลี้ยง

วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล กลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และตัวแทนภาคประชาชน นำโดย นายอัสอาด หลังจิ ผู้ดูแลเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศ และ บังศราวุฒิ ปีไสย รองนายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล ได้หารือมาตรการรับมือวิกฤตความเชื่อมั่นหลังเกิดกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ของประเทศมาเลเซียอย่างรุนแรง

นายอัสอาด เปิดเผยว่า ข่าวลือดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจาก “อุสตาส” หรือนักวิชาการศาสนาชื่อดังในมาเลเซีย ได้กล่าวบรรยายในมัสยิดใหญ่แห่งหนึ่ง โดยระบุข้อมูลคลาดเคลื่อนว่ามีชาวอิสราเอลเข้ามาพำนักในจังหวัดสตูลถึง 40,000 คน จนกลายเป็นไวรัลที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวมาเลเซียอย่างมาก

“ญาติพี่น้องในมาเลเซียโทรมาเช็กข่าวด้วยความตกใจ ส่งผลให้กรุ๊ปทัวร์และครอบครัวที่จะมาเที่ยวช่วงสงกรานต์ขอยกเลิกทันที ทั้งที่ความจริงแล้วในพื้นที่ไม่มีชาวอิสราเอลแม้แต่คนเดียว ผมพยายามติดต่ออุสตาสคนดังกล่าวเพื่อชี้แจง แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้” นายอัสอาด กล่าว

ด้าน นายศราวุฒิ ระบุว่า ผลกระทบครั้งนี้ซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจเดิมจากปัญหาสงครามและราคาน้ำมันแพงในมาเลเซียอยู่แล้ว โดยขณะนี้ยอดจองที่พักทั้งในสตูลและหาดใหญ่ลดลงอย่างน่าตกใจ สถานการณ์ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหายไปกว่า 70% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การแก้ไขสมาคมฯ ได้ประสานไปยังต้นทางที่ปล่อยข่าว ซึ่งทางอุสตาสยอมรับว่า “พูดผิด” และได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวแล้ว แต่ทางสมาคมฯ ยืนยันว่าต้องมีการ “ทำคลิปขอโทษอย่างเป็นทางการ” เพื่อแก้ข่าวให้คนทั่วโลกรับรู้ความจริง

ขณะที่ นางยาสนี หลังจิ สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) เขต 5 อ.เมืองสตูล ยืนยันว่าในฐานะคนในพื้นที่ ไม่เคยพบเห็นความผิดปกติหรือการเข้ามาของชาวอิสราเอลตามที่ถูกกล่าวอ้าง
“แค่คนต่างพื้นที่เข้ามาเราก็สังเกตเห็นแล้ว แต่นี่อ้างว่ามีถึง 4 หมื่นคน ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย เรื่องนี้กระทบต่อปากท้องคนสตูลเกือบ 100% เพราะเราพึ่งพาการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เตรียมนำเรื่องเข้าหารือผู้ใหญ่ในจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อหาทางออกโดยด่วน”

กลุ่มผู้ประกอบการได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รวมถึง กระทรวงการต่างประเทศ เร่งประสานงานกับทางการมาเลเซียเพื่อสยบข่าวลือนี้อย่างเร่งด่วน ก่อนที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาวจะเสียหายไปมากกว่านี้ พร้อมกันนี้ ทางสมาคมมัคคุเทศก์เตรียมดึงกลุ่ม YouTube Influencer จากมาเลเซียเข้ามาผลิตคอนเทนต์โปรโมตความจริง เพื่อดึงความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวกลับคืนสู่จังหวัดสตูลอีกครั้ง

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