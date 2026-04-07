น้ำมันแพง ‘แพเธค’ เงียบเหงา นักท่องเที่ยวเหนือ อีสาน ใต้ หายเกือบ 100% ขณะที่ผู้ประกอบการก็ไม่กล้าขึ้นราคา กลัวลูกค้าหายมากกว่าเดิม

7 เม.ย. 69 – จากสภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง หลายธุรกิจอาชีพต่างได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับ นายเฉลิมชัย กระจ่างฉาย ตัวแทนผู้ประกอบการแพเธค จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ต้นทุนของผู้ประกอบการแพเธคคือเรื่องของน้ำมัน การพานักท่องเที่ยวล่องแพแต่ละรอบ ใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ 50-60 ลิตร

เมื่อก่อนน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 30 บาท แต่ปัจจุบันดีเซลพุ่งถึงลิตรละมากกว่า 50 บาทแล้ว ทำให้ต้นทุนเรื่องน้ำมันการพานักท่องเที่ยวล่องแพแต่ละรอบ เพิ่มขึ้นมา 1,000-1,200 บาท

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไม่กล้าขึ้นราคา เพราะเกรงว่าจะกระทบกับนักท่องเที่ยวที่อาจน้อยลง จึงจำต้องแบกรับภาระต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้

นอกจากนี้ จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวภาคเหนือ อีสาน ใต้ ที่อยู่ห่างจาก จ.กาญจนบุรี ไม่เดินทางมาเที่ยวเหมือนเดิม เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้นและหาเติมได้ยาก ทำให้เราเสียนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไปเกือบ 100% ทุกวันนี้อาศัยนักท่องเที่ยวในจังหวัดและข้างเคียงอย่าง ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ที่ยังมาเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่บ้าง

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