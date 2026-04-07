ตลาดหนองมนเงียบเหงา แม่ค้าโอดบ่นอุบ ยอดขายตกเหลือวันละไม่ถึงพัน ตั้งแต่รับน้ำมันราคาขึ้นนักท่องเที่ยวหาย เข้าใจน้ำมันแพงไม่อยากออกไปไหน วอนรัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำมันแพง

วันที่ 7 เม.ย.2569 จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กถ่ายคลิป ตลาดหนองมน จ.ชลบุรี บรรยากาศเงียบเหงา พร้อมระบุข้อความ “ตลาดหนองมน ชลบุรี เมษายน 69 ไม่มีคนเดินเลย” โดยเป็นคลิปภาพวิดีโอขณะกำลังเดินถ่ายอยู่ภายในตลาดหนองมนมีเพียงแม่ค้าที่นั่งอยู่ ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินซื้อของบรรยากาศเงียบเหงา หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ทำให้ชาวเน็ตแห่แชร์จนยอดวิวผู้ชมพุ่งกว่า 2 ล้านวิว

โดยเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังตลาดหนองมน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี พบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาไม่มีรถนักท่องเที่ยวจอดซื้อของ ข้างทางโล่งตลอดทั้งเส้น อีกทั้งภายในตลาดก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเดิน มีเพียงแม่ค้าที่นั่งรอขายของภายในร้านเท่านั้น

น.ส.สมหมาย แม่ค้าขายข้าวหลามและอาหารทะเลแห้ง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวบางแสนขากลับยังมีการแวะซื้อของฝากเป็นอาหารทะเลแห้งและข้าวหลาม ขนมจาก ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของตลาดหนองมนบางแสน ยอมรับเมื่อก่อนมียอดขายวันละ 4 พัน ถึง5 พันบาท ภายหลังมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวซบเซา การค้าขายก็เริ่มไม่ค่อยดี ทำให้ยอดตกเหลือวันละไม่ถึง 1 พันบาท ตอนนี้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจะอยู่กันไม่ได้แล้วเพราะต้องแบกภาระหลายอย่าง

” อยากฝากถึงรัฐบาลให้แก้ไขราคาน้ำมันให้ลงมาอีกสักหน่อยเพื่อประคองเศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวข้ามต่างจังหวัด เพราะเมื่อก่อนเติมน้ำมัน 500 บาทก็สามารถไปกลับกรุงเทพได้แล้ว แต่ตอนนี้ต้องเพิ่มเป็นเท่าตัวจะมาเที่ยวต้องเติมถึง 1 พันบาท ทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากจะเดินทางไปไหนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ”

ส่วนน.ส.จอย อายุ 28 ปีแม่ค้าของฝากและอาหารทะเลแห้ง บอกว่า นักท่องเที่ยวบางตามาพักใหญ่แล้ว ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาแวะซื้อขนมและของฝากเนื่องจากเศรษฐกิจหลายอย่าง นอกจากจะน้ำมันขึ้นราคาก็ส่งผลให้อาหารทะเลแห้งขึ้นราคาอีกทั้งยังมีการปรับขึ้นราคาหลายอย่าง เมื่อน้ำมันแพงก็ทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนไกล ทำให้มีการค้าขายช่วงนี้ยากลำบาก ช่วงยุคเศรษฐกิจน้ำมันแพง

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