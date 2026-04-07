แม่กลอง บุกจับล้งทำ ‘น้ำมะพร้าวปลอม’ 2 แห่ง ใช้น้ำเปล่าผสมสารแต่งกลิ่น เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ หากไม่ปลอดภัย จะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันที

7 เม.ย. 69 – นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าปัญหา “น้ำมะพร้าวปลอม”

นายชยชัย กล่าวว่า จากการสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้น “ล้งมะพร้าว” เป้าหมาย 2 แห่ง พบว่าทั้งคู่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP (หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี) ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และยังฝ่าฝืนกฎหมายด้านการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

โดยตรวจพบการนำน้ำมาผสมสารปรุงแต่ง เพื่อให้มีรสชาติกลิ่นคล้ายน้ำมะพร้าว จึงได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารเคมีอันตราย หากผลตรวจยืนยันว่าไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ จะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันที ทั้งโทษจำคุกและปรับ

อย่างไรก็ตาม จากข้อจำกัดในการตรวจพิสูจน์ “น้ำมะพร้าวแท้” เทียบกับ “น้ำมะพร้าวปลอม” ยังเป็นปัญหาทั้งในด้านเทคนิคและข้อกฎหมายในระดับประเทศ จึงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเร่งพัฒนาวิธีตรวจสอบที่แม่นยำ และกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย

จ.สมุทรสงคราม ยืนยันว่าจะไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบการที่ขาดจิตสำนึก เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน และรักษาชื่อเสียงของ “น้ำมะพร้าวสมุทรสงคราม”

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