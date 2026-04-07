สลดหนุ่มลงเล่นน้ำคลายร้อน แม่เป็นห่วงนั่งดูอยู่ด้วย สุดท้ายหมดแรงจมน้ำหายต่อหน้าต่อตาแม่ ชาวบ้านเชื่อเป็นสระน้ำอาถรรพ์ อายุกว่า 200 ปี จะต้องมีคนมาจมน้ำเสียชีวิตทุกปี เป็นตัวตายตัวแทน
วันที่ 7 เม.ย.2569 ร.ต.อ.มานิตย์ ศิริเวช รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน มีชายจมน้ำในสระน้ำหมู่บ้าน ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมทีมประดาน้ำหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ และหน่วยกู้ภัยวังกรูดสตึก
ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ประจำหมู่บ้าน มีความลึกประมาณ 5 เมตร พบเสื้อผ้าชาย อายุ 32 ปีผู้จมน้ำสูญหายถอดกองไว้ริมสระน้ำ ทีมประดาน้ำหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ลงงมค้นหาอยู่นาน 30 นาทีจึงพบร่างจมอยู่ก้นสระน้ำ นำขึ้นมาส่งให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น ก่อนส่งไปชันสูตรที่รพ.
นางสุนัน ผู้เป็นแม่ บอกว่า ช่วง 10 วันที่ผ่านมาลูกชายมักมาเล่นน้ำที่สระน้ำนี้เป็นประจำเพราะอยู่ใกล้บ้าน แต่ละครั้งลูกชายจะบอกว่าอากาศร้อนและส่วนใหญ่ตนจะนั่งดูลูกเล่นน้ำด้วยเพราะเป็นห่วง วันนี้นั่งอยู่หน้าบ้านมองเห็นลูกลงเล่นน้ำ ไม่นานลูกพยายามนอนหงายขึ้นฟ้าแล้วชูมือเหมือนจะให้ไปช่วยแต่ตนลงไปไม่ได้เพราะน้ำลึก จากนั้นลูกชายค่อยๆจมลงไปต่อหน้ารีบวิ่งไปร้องให้คนมาช่วยและแจ้งหน่วยกู้ภัย แต่เวลาผ่านไปนานไม่มีใครเข้าไปช่วยลูกได้
ขณะที่ชาวบ้าน เล่าว่า สระน้ำแห่งนี้ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าเล่น เชื่อว่าเป็นสระน้ำอาถรรพ์เพราะมีอายุมากกว่า 200 ปีแต่น้ำไม่เคยตื้นเขิน มีคนจมน้ำเสียชีวิตเป็นประจำ ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเจ้าที่ในสระน้ำแห่งนี้ต้องการเอาคนไปรับใช้เป็นทาส ทำให้มักจะมีคนจมน้ำทุกปี