น้ำมันดีเซลพุ่ง โรงน้ำแข็งเมืองอุดรฯทนไม่ไหวขอขึ้นกระสอบละ 5 บาท โอดรถส่งน้ำแข็งใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมด ทำให้รายได้ลดลงอย่างมากจนถึงขั้นจะทำให้ขาดทุน วอนลูกค้าเข้าใจ

วันที่ 7 เม.ย.2569 ที่โรงน้ำแข็ง “ซันนี่” หมู่ 5 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็ง น.ส.วราภรณ์ อายุ 23 ปี รอง ผจก.โรงน้ำแข็งซันนี่ เปิดเผยหลังจำเป็นต้องขยับราคาน้ำแข็งขึ้น 5 บาท/กระสอบๆละ 25 กิโลกรัม จากเดิมกระสอบละ 35 บาท เป็น 40 บาท โดยติดป้ายไว้ให้ลูกค้ารับรู้ เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไม่หยุดทะลุ 50 บาท/ลิตร

น.ส.วราภรณ์ ระบุ โรงงานต้องขนส่งน้ำแข็งด้วยรถปิกอัพ 15-20 คัน ทุกคันใช้น้ำมันดีเซล มีคนงานฝ่ายขนส่งและฝ่ายผลิต รวม 40 คน หลังจากราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไม่หยุดทะลุ 50 บาท/ลิตร โรงงานจำเป็นต้องขอลูกค้าขึ้นราคาน้ำแข็งกระสอบละ 5 บาท จาก 35 บาทเป็น 40 บาท เพราะต้องแบกค่าใช้จ่ายหลายอย่าง จ้างพนักงาน สาเหตุจากค่าขนส่งที่สูงขึ้นมาก เนื่องจากรถขนส่งน้ำแข็งใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมดทำให้รายได้ลดลงอย่างมากจนถึงขั้นจะทำให้ขาดทุน

 

เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ให้พนักงานขนส่งแจ้งให้ลูกค้าทราบ ถึงเหตุผลที่ต้องปรับขึ้นราคาน้ำแข็ง บางรายก็เข้าใจ แต่บางรายก็ไม่เข้าใจ และขอคืนถังน้ำแข็ง โดยไม่ขอรับซื้อน้ำแข็งจากโรงน้ำแข็งของเรา แต่เราก็เข้าใจเพราะเหรียญต้องมี 2 ด้าน ผู้บริหารก็ได้เข้าไปปรับความเข้าใจกับลูกค้าทั้งที่เข้าใจและไม่เข้าใจบ้างแล้ว เหตุน้ำมันแพงทำให้วุ่นวายกันไปหมด สินค้าทุกอย่างก็ทยอยปรับราคาขึ้นตามต้นทุนการขนส่ง เราจึงจำเป็นต้องขอปรับราคาขึ้น เพราะทนค่าน้ำมันแพงไม่ไหวแล้ว

น.ส.วราภรณ์ บอกด้วยว่า ขอให้ผู้ที่มีอำนาจช่วยปรับราคาน้ำมันลงบ้าง เพราะน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญมากในชีวิตประจำวัน ช่วงนี้หน้าร้อนขายได้วันละ 2,000 กระสอบ หากเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่มีความต้องการน้ำแข็งสูงมาก อาจจะขายได้ถึงวันละ 3,000-4,000 กระสอบ และเราก็ต้องขนส่งให้ทันเวลาและต้องใช้รถวิ่งส่งกันทั้งวันๆละหลายรอบ และรถขนส่งน้ำแข็งของเราไม่ได้เติมน้ำ แต่เติมน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นมากในช่วงนี้ ขอให้ลูกค้าเข้าใจความจำเป็นของเราด้วย เพราะโรงงานเราเป็นโรงงานขนาดเล็ก

“อยากฝากถึงนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยหาแนวทางแก้ไข หรือปรับโครงสร้างให้ค่าน้ำมันลดลง ถ้าทำไม่ได้จริงๆ ก็ขอให้ปรับค่าครองชีพให้สูงขึ้น หรือค่าแรงงานให้สูงขึ้นตามค่าน้ำมันที่แพงขึ้นด้วย เพราะทุกอย่างขึ้นหมด หลังจากราคาน้ำมันขึ้น แต่ไม่ยอมขึ้นก็ค่าแรงงานหรือค่าครองชีพของผู้ใช้แรงงาน และหากท่านนายกฯ ไม่สามารถลดราคาน้ำมันลงได้ ก็ขอร้องอย่าให้ขึ้นราคาน้ำมันไปมากว่านี้อีกเลย เพราะตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนกันพอแล้ว”

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