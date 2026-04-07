ผงะ หนุ่มหาปลา พบร่างชายปริศนานอนเสียชีวิต กลางป่าละเมาะใกล้บ่อน้ำ ขณะที่เจ้าตัวกำลังจะไปดูที่ตกปลา
เมื่อเวลา 16.44 น.วันที่ 7 เม.ย.2569 ร.ต.ท.เอกรัตน์ มีดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีผู้เสียชีวิตใกล้บ่อน้ำร้าง ภายในซอยคลองสี่ตะวันตก 23 ม.8 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.อ.อธิเมศร์ ไชยศรัญวิชญ ผกก. พ.ต.ท.ฉลาด หอมเงิน รองผกก.สส. พ.ต.ท.นวชล ชมเชย สว.สส. พ.ต.ท.สยาม ยศปรานี สวป.ฯ แพทย์เวชนิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 1 และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ในที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ป่าหญ้าเนื้อหลายไร่ ใกล้บ่อน้ำใต้ต้นไม้ เจ้าหน้าที่พบศพชาย ไม่ทราบชื่ออายุ ประมาณ 40-45 ปี สภาพศพแข็งทื่อ นอนคว่ำหน้า นุ่งกางเกงยีนส์ขาสั้น ใช้เชือกไนล่อนผูกหูกางเกงเชือกขาดกางเกงหลุดก้น ใส่เสื้อยืดสีเทาแขนยาว สวมเสื้อเชิ้ตลายสก๊อตสีน้ำเงินอีกตัว ใกล้กันมีกล่องโฟม ถุงพลาสติกใส่เศษอาหารทิ้งเกลื่อน ที่เกิดเหตุพบรอยล้อรถยนต์วิ่งเข้าออก จุดพบศพแพทย์ชันสูตร พบแขนซ้ายมีแผลถลอก ถูกมดกัดเสียชีวิตแล้ว 6-12 ชม.
สอบสวนนายสันติ อายุ 40 ปี ให้การว่า ตนเองช่วยขายของอยู่ที่บ้าน ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 15.30 น. กลับจากตลาดไท ก็จะแวะที่บ่อน้ำก่อนเข้าบ้านทุกครั้ง เพื่อมาดูที่บ่อน้ำ ดูคนมาตกปลา เมื่อขับจยย.เข้ามาด้านใน ใกล้บ่อน้ำก็เห็นคนนอนเสียชีวิตอยู่ จึงรีบวนรถกลับไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน มาที่เกิดเหตุ และพบรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง ผ่านมาพอดี จึงแจ้งเหตุให้ทราบ ส่วนชายที่เสียชีวิตตนเองไม่เคยเห็น ไม่ใช่คนที่มาตกปลา
ด้าน พ.ต.อ.อธิเมศร์ ไชยศรัญวิชญ ผกก.สภ.คลองหลวง กล่าวว่า จากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบชื่อ แพทย์และเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ ลักษณะคล้ายคนไร้บ้าน เสียชีวิตมาแล้ว 6-12 ชั่วโมง ศพเริ่มแข็งตัว และมีหนอนขึ้นแล้ว ตามร่างกายไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย ไม่มีการถูกแทงหรือรัดคอแต่อย่างใด
บาดแผลที่ข้อมือซ้ายเป็นรอยถลอก สันนิษฐานน่าจะเกิดจากที่เสียชีวิตมาสักระยะ แล้วถูกแมลงหรือสัตว์มากัดแทะเนื้อ สภาพศพที่กางเกงหลุดลุ่ย และมีเชือกมัด น่าจะเกิดการใช้เชือกมัดหูกางเกงขาดกางเกงเลยหลุด ยังไม่ทราบชื่อผู้เสียชีวิต และไม่พบแจ้งคนหายในพื้นที่
เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ไล่ดูกล้องวงจรปิดเส้นทั้งหมด และรถทุกคันที่เข้ามา เพื่อเป็นเบาะแสผู้เสียชีวิต รอยล้อรถ เป็นรถที่มาทิ้งขยะ รอยเท้าก็ของคนเดินหาปลา เบื้องต้นผู้เสียชีวิตไม่ได้ถูกทำร้ายหรือถูกฆาตกรรม ทางพนักงานสอบสวนได้ให้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำศพส่งรพ.ธรรมศาสตร์ฯ หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป