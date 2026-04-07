หนุ่มเชื่อในพุทธคุณคล้องพระพวงใหญ่ใส่คอมาเกณฑ์ทหาร ทำมองกันตาค้าง ใบดำหรือใบแดง ทั้งชาวบ้าน-ทหารเฮกันลั่นหอประชุมอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 7 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการของจังหวัดอุทัยธานี โดยในพื้นที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

มีทั้งผู้ร้องขอสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ และคนที่มาลุ้นจับใบดำและใบแดงในช่วงบ่าย ซึ่งแต่ละคนที่ไม่อยากเป็นทหารส่วนใหญ่ก็จะบนบานสิ่งศักดิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือและศรัทธาว่าหากไม่ถูกทหารจะแก้บนด้วยการวิ่ง, รำหรือการแห่ หรือบางคนก็พกเครื่องรางของขลังติดตัวมาเพื่อความอุ่นใจ หรือแม้กระทั่งการสวมเสื้อสีดำเพื่อเป็นเคล็ดไม่ให้จับได้ใบดำตามสีเสื้อ

แต่ที่มาแปลกกว่าคนอื่น มีหนุ่มได้คล้องพระพวงใหญ่เต็มคอ ท่ามกลางสายตาของบรรดากองเชียร์ และเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร ต่างอมยิ้มไปตาม ๆ กันเพราะไม่เคยเห็นใครที่จะคล้องพระมาจำนวนมากขนาดนี้ เพื่อมาลุ้นจับใบดำ

เมื่อถึงเวลาสำคัญปรากฎว่า พระช่วยสมใจจับได้ใบดำ ทำให้เจ้าตัวกระโดดดีใจสุดๆ ร้องบอกว่า ผมมากับพระ เรียกเสียงเฮฮาจากญาติมิตรเพื่อนฝูงและบรรดากองเชียร์กันอย่างคึกคัก

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