เพลิงไหม้อาคารเรียนวอด 2 หลัง ระดมนับนาน 2 ชั่วโมงเพลิงสงบ คาดเกิดจากอากาศร้อนจัดทำไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 7 เม.ย.2569 พ.ต.ท.ถนัด ตินานพ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองที ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง ต.บุฤษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ หลังรับแจ้งจึงได้ประสานชุดรถดับเพลิงจาก อบต.บุฤาษี และอบต.ข้างเคียง รวมทั้งจากเทศบาลเมืองสุรินทร์และจังหวัดทหารบกสุรินทร์ รวมกว่า 10 คัน เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน พร้อมรายงาน พ.ต.อ.นรวิชญ์ จุลวานิช ผกก. ร่วมลงพื้นตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียนครึ่งไม้ครึ่งปูน จำนวน 2 หลังอยู่ติดกัน โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพอากาศร้อน และมีไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ แต่ไม่สามารถรักษาอาคารไว้ได้ ทั้ง 2 หลังถูกเพลิงเผาผลาญวอดทั้งหมด
ท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ในครั้งนี้จำนวนมาก โดย จนท.ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเพื่อไม่ให้เปลวไฟปะทุขึ้นมาได้อีก ขณะที่นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมนางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล นายก อบต.บุฤาษี ,นายศรชัย สุภิมารส นายก อบต.เมืองที และนายธีรภาพ ปลาดลาภ กำนัน ต.บุฤาษี ก็ได้ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบควบคุมที่เกิด หลังได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้โดยทันที
จากตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และอาคารดังกล่าวชั้นบนไม้ชั้นล่างปูน สภาพเก่าและไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี จึงทำให้ไฟลุกไหม้ได้รวดเร็ว เมื่อหลังแรกไหม้ก็ลามไปหลังที่ 2 ที่อยู่ข้างๆกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งความชัดเจนของสาเหตุที่แท้จริง ต้องรอให้ทางพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินของทางโรงเรียน
ด้านนางลำไย เอี่ยมอาจิน ครูโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งเดินทางมาดูที่เกิดเหตุ บอกว่า อาคารดังกล่าวเดิมเป็นบ้านพักครู มีสภาพที่เก่า ข้างบนเป็นไม้ ต่อมามีการปรับปรุง เป็นห้องเรียนของเด็กอนุบาล1 ที่เป็นต้นเพลิง จากนั้นก็ลามมาที่อาคารที่ 2 ที่ติดกัน ที่มีการปรับปรุงให้เป็นห้องสอนคณิตศาสตร์
“ไฟไหม้เร็วมาก ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน ต้องรอเจ้าหน้าที่มาพิสูจน์แน่ชัด โชคดีไม่มีใครได้รับบาดจากเหตุการณ์และเป็นช่วงปิดเทอม แต่ก็มีครูเข้าดูแลตลอดทุกวัน โดยโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 166 คน”
ขณะที่นายธเนศ ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน บอกว่า ตนมาถึงตอนที่เพลิงได้ลุกไหม้รุนแรงแล้ว เริ่มจากอาคารเด็กอนุบาลก่อนลามไปอาคารที่อยู่ข้างข้างๆกันอย่างรวดเร็ว ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร