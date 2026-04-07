พ่อพาลูกวัย 7 ขวบแจ้งความ หลังถูกครูสอนพิเศษทำร้ายร่างกาย ใช้โทรศัพท์มือถือฟาด จนหัวแตก อ้างว่าอากาศร้อน หงุดหงิดเด็กทำแบบฝึกหัดผิด 3 ข้อ พร้อมเสนอเงิน 500 เยียวยา
วันที่ 7 เม.ย.2569 เกิดเหตุสะเทือนใจผู้ปกครอง เมื่อครูสอนพิเศษรายหนึ่งก่อเหตุใช้โทรศัพท์มือถือฟาดศีรษะเด็กนักเรียนชายวัย 7 ขวบจนได้รับบาดเจ็บ อ้างหงุดหงิดอากาศร้อน เนื่องจากเด็กทำแบบฝึกหัดผิด ด้านพ่อเด็กไม่ยอมความ เข้าแจ้งความดำเนินคดี พร้อมเผยมีผู้ปกครองรายอื่นแฉพฤติกรรมทำร้ายเด็กมาก่อน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พบ นายพิทักษ์ อายุ 41 ปี พาบุตรชายชื่อเก่ง (นามสมมติ) วัย 7 ขวบ เข้ารับการรักษาบาดแผลบริเวณศีรษะ ภายหลังถูกครูสอนพิเศษทำร้ายร่างกาย
นายพิทักษ์ เปิดเผยว่า ได้นำลูกชายไปเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอม ภายในซอยชนากร2 ข้างหลังบ้าน เนื่องจากไม่ต้องการให้ลูกอยู่กับโทรศัพท์มือถือมากนัก โดยเพิ่งเรียนได้เพียงสัปดาห์กว่า กระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ครูผู้สอน ซึ่งทราบชื่อภายหลังคือ “ครูจิตร” อายุประมาณ 50 ปี ได้ใช้โทรศัพท์มือถือฟาดศีรษะลูกชายของตน จนเกิดบาดแผลแตก เนื่องจากเด็กทำแบบทดสอบวิชาภาษาไทยผิด 3 ข้อ
นอกจากนี้ยังมีการดึงหู และทุบหลัง ซึ่งลูกเคยเล่าให้ฟังว่า “ถูกครูทำร้ายมาก่อน ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว แต่ตอนนั้นยังไม่ปักใจเชื่อ จนมาวันนี้ ครูโทรมาแจ้งเองว่า เผลอใช้โทรศัพท์ตีหัวลูกจนแตก” นายพิทักษ์กล่าว
ผู้เป็นพ่อยังระบุอีกว่า หลังเกิดเหตุได้สอบถามครูถึงสาเหตุ ซึ่งครูยอมรับว่าเกิดจากอารมณ์หงุดหงิด พร้อมเสนอจ่ายเงินชดเชยไม่เกิน 500 บาท หรือให้ไปแจ้งความเอาเอง อย่างไรก็ตาม ตนไม่ประสงค์รับเงินชดเชย และได้เข้าแจ้งความดำเนินคดี ข้อหาทำร้ายร่างกาย ที่สภ.เมืองสระบุรีแล้ว โดยยืนยันต้องการให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับเด็กคนอื่น
ทั้งนี้ ภายหลังจากนำเรื่องราวไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้ปกครองรายอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก พร้อมทั้งส่งภาพและข้อมูลว่า เคยมีเด็กถูกครูคนดังกล่าวทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บมาก่อน เช่น ใช้สมุดตีจนปากแตก
เบื้องต้น แพทย์ระบุว่า บาดแผลของเด็กไม่จำเป็นต้องเย็บ เป็นเพียงแผลเปิดเล็กน้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจอย่างละเอียด และการเรียกตัวคู่กรณีเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวน
คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป