สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดคำพิพากษา ชายโดดลงบ่อหมูเด้ง ชี้ชัด จำเลยมีความผิดจริง สั่งปรับ 10,000 บาท แนะข้อควรระวังในการเข้าชมสัตว์

กรณี ชายวัยกลางคน ปีนรั้วกระโดดลงไปในบ่อ “หมูเด้ง” ลูกฮิปโปแคระ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เหตุการณ์เกิดขึ้น เวลา 17.00 น. วันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจากคลิปวงจรปิด พบว่า ชายวัยกลางคน พยายามเข้าใกล้หมูเด้งและแม่ พร้อมกับถ่ายคลิปไปด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ และประสานตำรวจเข้าดำเนินการทันที

ล่าสุด วันที่ 8 เม.ย.2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง กรณีบุกรุกลงในบ่อฮิปโปโปเตมัสแคระ (หมูเด้ง) ความว่า ตามที่มีเหตุการณ์บุคคลละเมิดกฎระเบียบ บุกรุกลงไปในบ่อแสดงหมูเด้ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอแจ้งสรุปผลการดำเนินคดีเพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำดังนี้

สรุปคำพิพากษา

  • เหตุการณ์:บุคคลปีนลงไปในส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ
    (หมูเด้ง)
  • ผลตัดสิน ศาลแขวงจังหวัดชลบุรี มีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิดจริง (คดีหมายเลขแดงที่ อ1549/2569)
    บทลงโทษ สั่งปรับเงินจำนวน 10,000 บาท (จำเลยรับสารภาพและชำระค่าปรับแล้ว)

ข้อควรระวังในการเข้าชม สวนสัตว์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน

  • ห้ามปีนป่ายหรือลงไปในบ่อสัตว์ โดยเด็ดขาด
  • ปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  • ร่วมกันดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ป่า เพื่อให้ “น้องหมูเด้ง” และสัตว์ทุกตัวมีความสุขและปลอดภัย

“ชมความน่ารักอย่างมีระยะห่าง เคารพกฎกติกา เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

ข่าว โดดลงบ่อหมูเด้ง

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