กระทบน้ำมันแพง หน่วยกู้ภัยสรรเพชญ ขอยุติออกช่วยเหลือประชาชน ยกเว้นมีเหตุจำเป็น โดยจะดูเป็นเคสๆ เพราะที่ผ่านมาสมาชิกในหน่วยนำเงินส่วนตัว ช่วยกันออกค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง
วันที่ 8 เมษายน 2569 ที่จังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสรรเพชญ จุดทับคล้อ อำเภอทับคคล้อ จังหวัดพิจิตร ประกาศหยุดให้บริการผู้ป่วยผู้บาดเจ็บแล้ว หลังจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลลิตรละกว่า 50 บาท เนื่องจากได้รับผลกระทบ ราคาน้ำมันที่ปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง
นายอภิชาติ จันทะคุ่ย กรรมการบริหารสมาคมกู้ภัยสรรเพชญ เปิดเผยว่า ด้วยราคาน้ำมันที่ปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่องทางหน่วยกู้ภัยสรรเพชญ จุดทับคล้อ เป็นหน่วยจิตอาสากู้ภัยที่สมาชิก นำเงินส่วนตัว ที่ได้จากการทำงานประจำ มาใช้จ่าย ให้กับหน่วยกู้ภัย โดยไม่มีการขอรับบริจาคหรือ เงินสนับสนุนอื่นใด ทั้งการเติมน้ำมัน ผ่อนรถ และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประสบเหตุและอื่นๆ
ซึ่งที่ผ่านมา ทางหน่วยได้ออกช่วยเหลือประชานทั้งในเขตอำเภอทับคล้อ และภัยพิบัติ ใหญ่ๆในจังหวัดต่างๆเช่นน้ำท่วม สุโขทัย น้ำท่วมหาดใหญ่ หรือแม้แต่การสู้รบแนวชายแดน ที่ผ่านมาสมาชิกจะช่วยกันออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆไปช่วยเหลือประชาชนและภาคราชการ
แต่ในขณะนี้ภาระจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมาคมกู้ภัยสรรเพชญจุดอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ต้องตัดสินใจยุติการออกช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทับคล้อไปก่อน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเช่นอุบัติเหตุหมู่ หรือการนำผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลในช่วงค่ำคืนเป็นเคสๆไปเท่านั้น
ส่วนอุบัติเหตุทั่วไป ทางหน่วยกู้ภัยสรรเพชญจุดทับคล้อ ขอยุติไว้ก่อน และจะกลับมาปฎิบัติงานตามเดิมอีกครั้ง หากสถานการณ์ราคาน้ำมันเข้าสู่สภาวะปกติดอำเภอทับคล้อ ประกาศ หยุดการออกรับส่งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆแล้ว