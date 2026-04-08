จับปั๊มน้ำมันโคราช ซุกน้ำมันดีเซลเถื่อน 24,000 ลิตร ไม่เสียภาษี ไม่มีเอกสารยืนยันที่มา สั่งปรับ 2.5 ล้านบาท

วันที่ 8 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา รายงานความคืบหน้าภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันต้องสงสัยในเขตพื้นที่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา พบว่ามีสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ กม.47-48 ขาเข้านครราชสีมา ต.กลางดง อ.ปากช่อง มีน้ำมันดีเซลปริมาณ 24,000 ลิตร ที่ไม่สามารถระบุที่มาของน้ำมันชนิดนี้ได้

เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำมันส่งให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต เพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอน ต่อมากลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ตรวจสอบยืนยันว่าเป็นน้ำมันดีเซล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แต่เป็นน้ำมันที่ไม่ได้เสียภาษี ไม่มีเอกสารยืนยันการได้มาของน้ำมันและการเสียภาษีสรรพสามิต

ล่าสุดวันนี้ นายไชยรัตน์ ชื่นใจฉ่ำ ผอ.ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (หัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการกำกับดูแลและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3) ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา และตำรวจชุดศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ร่วมกันจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดคดี มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี พร้อมกับดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยค่าปรับรวมกับค่าภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,507,080 บาท

นายไชยรัตน์ กล่าวว่า การดำเนินคดีดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต และนายณธัชพงศ์ เผ่าผาง ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 ที่เน้นย้ำให้เร่งรัดการปราบปรามการลักลอบหลีกเลี่ยงภาษีในทุกมิติเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

พร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อปราบปรามการผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดป้องกันการสูญเสียรายได้ของรัฐและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจต่อไป

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