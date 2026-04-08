อบจ.ลำปาง เปรียบให้เห็นภาพ ‘ลดภาษีน้ำมัน’ แทบไม่ได้ช่วยประชาชนเลย อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องความโปร่งใส ว่าปั๊มลดราคาให้จริงหรือไม่
8 เม.ย. 69 – น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการงดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นจากหัวจ่ายน้ำมัน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ตามที่บางจังหวัดเตรียมทำนั้น
น.ส.ตวงรัตน์ กล่าวว่า ภาษีที่ อบจ. จัดเก็บจริงนั้นมีอัตราเพียง 0.0454 บาท หรือ 4.54 สตางค์ต่อลิตร (ทศนิยมตำแหน่งที่ 3) ไม่ใช่ 4 บาท ตามที่ประชาชนบางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อน หากคำนวณจากการเติมน้ำมันเต็มถัง (ประมาณ 30-35 ลิตร) เป็นเงิน 1,500 บาท ประชาชนจะได้รับส่วนลดเพียง 1.63 บาท เท่านั้น ซึ่งถือว่าแทบไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายเลย
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องความโปร่งใส เนื่องจากราคาหน้าปั๊มน้ำมันจะแสดงทศนิยมเพียง 2 ตำแหน่ง ทำให้ตรวจสอบได้ยากว่าสถานีบริการน้ำมันได้ลดราคาให้จริงหรือไม่ เพราะส่วนลด 4 สตางค์นั้น ไม่ปรากฏบนป้ายราคา
นายก อบจ.ลำปาง เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า หากคงการเก็บภาษีน้ำมันไว้ อบจ. จะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านบาท การจัดเก็บเป็นระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับงบประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งหากนำไปใช้ในโครงการอื่นจะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า
อบจ.ลำปาง วางแผนช่วยเหลือในระยะ 6 เดือน ตามมาตรการเร่งด่วน 2 เรื่องคือ สนับสนุนเกษตรกรรายได้น้อย และสนับสนุนสหกรณ์เดินรถเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านค่าเดินทาง ซึ่งเป็นแนวทางช่วยลดค่าครองชีพได้ตรงจุด คุ้มค่ากว่าการลดภาษีน้ำมันเพียงไม่กี่สตางค์ต่อลิตร