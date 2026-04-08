เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง ขอโทษเรื่องปรับราคาสูงไป ชี้แค่สื่อสารคลาดเคลื่อน พร้อมแจงอัตราค่าโดยสารที่เริ่มปรับใช้จริง

8 เม.ย. 69 – นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าฯตราด เรียกประชุมด่วน หลังปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ เรื่องการปรับอัตราค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง ที่ปรับเป็น 130 บาท จากเดิม 80 บาท และรถยนต์ 4 ล้อจาก 120 คิดเป็น 280 บาท ที่อาจมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนไปนั้น

โดยอัตราค่าโดยสารที่จะเริ่มพิจารณาปรับใช้จริงมีดังนี้

ผู้โดยสาร 80 ปรับเป็น 90 บาท
รถยนต์ 4 ล้อ 120 ปรับเป็น 200 บาท

ทั้งนี้ อัตราค่าโดยสารเดิม ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 59 ซึ่งเวลานั้นราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 26 บาท แต่ด้วยต้นทุนราคาน้ำมันปัจจุบันที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าบริการ

ด้าน นายสารพล ประศาสน์ศิลป์ นายกเทศบาลตำบลเกาะช้าง เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า สิ่งที่เป็นกังวลคือความชัดเจนของการสื่อสาร เพราะหากสื่อสารคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวเกาะช้างโดยตรง เพราะมีการยกเลิกห้องพัก รายได้ร้านอาหาร ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวม ถามหาความรับผิดชอบจากใครได้บ้าง พอได้แล้ว ไม่ควรเกิดขึ้นแบบนี้อีกแล้ว

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