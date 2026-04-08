เกษตรกร เซ็ง แตงกวาราคาตก เหลือกิโลละ 9 บาท โดยที่รัฐบาลไม่ได้มาเหลียวแลแก้ไขปัญหา ตัดพ้อทีอย่างอื่นแพงเอา ๆ สวนทางกับสินค้าทางการเกษตร
8 เม.ย. 69 – นางบัว เทพมะเริง 71 ปี เกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาในพื้นที่บ้านคลองนอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ที่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาราคาแตงกวาตกต่ำและปัญหาราคาน้ำมันที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น
นางบัว กล่าวว่า น้ำมันนั้นมีความจำเป็นต่อสวนแตงมาก เนื่องจากจะต้องนำมาเติมเครื่องปั๊มน้ำเพื่อปั๊มน้ำมารดแตงกว่าทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น หมดค่าน้ำมันต่อวันเฉลี่ย 300-400 บาท
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ได้รับผลกระทบคือราคาแตงกวาตกต่ำจากเมื่อก่อนกิโลกรัมละประมาณ 15 บาท แต่ตอนนี้เหลือกิโลกรัมละ 9-10 บาท และยังต้องมาได้ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอีกซึ่งน้ำมันนั้นตนนำมาเติมเครื่องปั๊มน้ำเพื่อปั๊มน้ำมารดแตงกว่าทุกวันในช่วงก่อนเก็บผลผลิต
สินค้าทุกอย่างขึ้นราคาหมด ยกเว้นสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำลงทุกวัน โดยที่รัฐบาลไม่ได้มาเหลียวแลแก้ไขปัญหา อาชีพเกษตรกรตอนนี้ลำบากมาก ต้นทุนการทำการเกษตรนั้นเพิ่มขึ้นทุกอย่าง ทั้งค่ายา ปุ๋ย จนมาถึงน้ำมัน