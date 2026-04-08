เกษตรกร เซ็ง แตงกวาราคาตก เหลือกิโลละ 9 บาท โดยที่รัฐบาลไม่ได้มาเหลียวแลแก้ไขปัญหา ตัดพ้อทีอย่างอื่นแพงเอา ๆ สวนทางกับสินค้าทางการเกษตร

8 เม.ย. 69 – นางบัว เทพมะเริง 71 ปี เกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาในพื้นที่บ้านคลองนอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ที่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาราคาแตงกวาตกต่ำและปัญหาราคาน้ำมันที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น

นางบัว กล่าวว่า น้ำมันนั้นมีความจำเป็นต่อสวนแตงมาก เนื่องจากจะต้องนำมาเติมเครื่องปั๊มน้ำเพื่อปั๊มน้ำมารดแตงกว่าทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น หมดค่าน้ำมันต่อวันเฉลี่ย 300-400 บาท

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ได้รับผลกระทบคือราคาแตงกวาตกต่ำจากเมื่อก่อนกิโลกรัมละประมาณ 15 บาท แต่ตอนนี้เหลือกิโลกรัมละ 9-10 บาท และยังต้องมาได้ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอีกซึ่งน้ำมันนั้นตนนำมาเติมเครื่องปั๊มน้ำเพื่อปั๊มน้ำมารดแตงกว่าทุกวันในช่วงก่อนเก็บผลผลิต

สินค้าทุกอย่างขึ้นราคาหมด ยกเว้นสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำลงทุกวัน โดยที่รัฐบาลไม่ได้มาเหลียวแลแก้ไขปัญหา อาชีพเกษตรกรตอนนี้ลำบากมาก ต้นทุนการทำการเกษตรนั้นเพิ่มขึ้นทุกอย่าง ทั้งค่ายา ปุ๋ย จนมาถึงน้ำมัน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ชายวัย70 ขับเก๋งเลี้ยวตัดหน้า จยย.ชนสนั่น ตร.อินฟลูฯ คนดัง "โรโบคอป เมืองนนท์" เสียชีวิต
2

ดาราสาว สุดเซอร์ไพรส์ แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานกลางร้านหรู เพื่อนๆคนบันเทิงแห่ยินดี
3

ใหญ่ที่สุดในไทย! เผาเรือสำเภามังกรทองยักษ์ส่งเสด็จเทพเจ้า ปิดฉากกินเจคอหวยแห่ส่องเลขลุ้นรวย
4

หมอโอ๊ค เตือนมื้อเช้ายอดฮิต แต่อันตราย เร่งไขมันพอกตับ เสี่ยงมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อย
5

หมอเจด เผยมะเร็งลำไส้ไม่ได้มีแค่อาการถ่ายผิดปกติ เช็ก 6 สัญญาณที่หลายคนพลาด
6

โหนกระแส กลางงานแต่ง กรรชัย เปิดใจ ทนายเบียร์ เจ้าบ่าว สุดเซอร์ไพรส์ โอ๋ ภัคจีรา เจ้าสาว
7

เงินเยียวยาน้ำท่วม 2569 โอนแล้ววันนี้ 11 โมง 8,377 ครัวเรือน
8

สาวดวงเฮง รีวิวถูกรางวัลที่ 1 ไปขึ้นเงินเองทำอย่างไร เปิดขั้นตอนละเอียด
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 37 จังหวัด ฝนตกหนัก ระวังอันตราย
10

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง