บุกโรงงานราชบุรี พบกักตุนน้ำมัน ‘ดีเซล’ ไว้มากถึง 142,000 ลิตร ด้านผู้จัดการโรงงานเผย ช่วงนี้หาเติมยาก จึงหาซื้อไว้ใช้ในกิจการของตัวเอง

8 เม.ย. 69 – พลังงาน จ.ราชบุรี พร้อม สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานช่างตวงวัด เจ้าหน้าที่กอ.รมน. ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี เข้าตรวจค้น บริษัท แบร็น แคสซาวา ฟีด จำกัด ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังได้รับการร้องเรียนว่าที่โรงงานแห่งนี้มีการนำน้ำมันดีเซลมากักตุนไว้จำนวนมาก

จากการเข้าตรวจสอบภายในโรงงาน พบเป็นสถานกักเก็บวัตถุดิบทำอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าควบคุม เช่น มันเส้น รำข้าว ข้าวโพด นอกจากนี้ยังพบถังน้ำมันดีเซล หลายถังดังนี้

ถังขนาด 20,000 ลิตร 5 ถัง
ถังขนาด 18,000 ลิตร 2 ถัง (มีน้ำมันถังเดียว)
ถังขนาด 15,000 ลิตร 1 ถัง
ถังขนาด 9,000 ลิตร 1 ถัง

รวมน้ำมันดีเซลที่ถูกตรวจพบทั้งหมด 142,000 ลิตร

ต่อมามี น.ส.ปุณดานุช แสดงตัวว่าเป็นกรรมการและผู้จัดการโรงงาน เปิดเผยว่า โรงงานจดทะเบียนที่ จ.นครปฐม แต่ช่วงแรกไม่มีพื้นที่ของตัวเอง ต้องอาศัยเช่าโกดังเก็บรักษาวัตถุดิบในการนำไปทำอาหารสัตว์ กระทั่งมาซื้อที่ดินบริเวณนี้สร้างโรงงาน โดยไม่ทราบว่าต้องขออนุญาตในการนำวัตถุดิบในการทำอาหารสัตว์มาเก็บไว้จำนวนมาก จึงไม่ได้แจ้งทางหน่วยงานให้ทราบ

ส่วนเรื่องของน้ำมัน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมารถบรรทุกโรงงานต้องนำวัตถุดิบไปส่ง จึงหาปั๊มเติมน้ำมันยาก จึงได้จัดซื้อถังน้ำมันมาเพื่อซื้อน้ำมันมาสำรองไว้ผ่านทางพ่อค้าคนกลาง (จ็อบเบอร์) โดยไม่ได้ขออนุญาตในการกักตุนน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตัวเอง

ด้านเจ้าหน้าที่ เตรียมให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบ ว่าเข้าข่ายกักตุนหรือไม่ เช่นเดียวกับเรื่องวัตถุดิบการทำอาหารสัตว์ แต่ในเบื้องต้นนั้นพบว่าไม่มีใบอนุญาตอะไรเลย

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