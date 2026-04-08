เจ้าของแพขายอาหาร แหล่งท่องเที่ยวตากอากาศหน้าร้อนครวญ น้ำมันเชื้อเพลิงแพง ทำนักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยว ยอดขายหายไป 70 เปอร์เซ็น ต้องยืดชำระหนี้สินที่ไปกู้มาทำแพร้านอาหาร

วันที่ 8 เม.ย.2569 จากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูง ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ ที่หาดบุ่งสระพัง บ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี มีสภาพร้างนักท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชัดเจน มีแต่แพขายอาหารที่โต๊ะให้บริการขายอาหารว่างจำนวนมาก

นางศิริวรรณ เจ้าของแพอาหารยายอ้วน 2 ซึ่งเปิดให้บริการแพขายอาหารมานานกว่า 10 ปี เล่าว่า ปกติช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมและเป็นหน้าท่องเที่ยวจะมีลูกค้าพาครอบครัวเข้ามาอุดหนุน ทำให้มียอดขายวันหนึ่งเฉลี่ย 20,000-30,000 บาทต่อวัน แต่ตั้งแต่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงทำให้ลูกค้าหายไปหมดคิดเป็นราวร้อยละ 70 ทำให้มียอดขายเหลือวันหนึ่งไม่เกิน 3,000 บาท

สถานการณ์น้ำมันแพงย่ำแย่กว่าช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาดเสียอีก คาดหวังว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาเที่ยวบ้าง เพื่อให้พอมีรายได้จ่ายหนี้สินธนาคารและเงินรายกู้รายวันที่ไปกู้มาทำแพอาหาร ซึ่งตอนนี้ ต้องผัดผ่อนการชำระไปก่อน

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