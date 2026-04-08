แม่ร้องไห้ระงม เฝ้าร่างลูกชาย 29 ไม่ห่างตกตึกชั้น 5 เสียชีวิต เผย มีอาการป่วย ก่อนออกไปทำงานซื้อข้าวไว้ให้ สายๆ ยังโทรถามกินข้าวหรือยัง สุดท้ายช็อกข่าวร้าย
เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 8 เม.ย.2569 ร.ต.อ.อุดมเกียรติ มาแจ้ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธานี รับแจ้งเหตุชายพลัดตกจาที่สูงลงมาเสียชีวิตในพื้นที่ ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จึงประสานแพทย์นิติเวช แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่พักอาศัย บริเวณพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร พบศพชาย อายุ 29 ปี นอนหงายมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ โดยมีผู้เป็นแม่ อายุ 69 ปี นั่งร่ำไห้เฝ้าศพลูกชายอยู่ในอาการตกใจและเสียใจ โดยพบรองเท้า 1 คู่ถูกถอดทิ้งไว้ริมระเบียงทางเดินชั้น 5
ผู้เป็นแม่ บอกว่า อยู่กัน 3 คน พ่อ แม่ ลูก ตอนเกิดเหตุตนไปทำงานซึ่งช่วงเช้าก่อนออกไปยังซื้อข้าวไว้ให้สามีกับลูก สาย ๆ ยังโทรมาถามลูกกินข้าวหรือยัง สองวันมานี้ดูลูกซึม ๆ ไม่พูดไม่จา ที่ผ่านมาลูกเคยปั่นจักรยานไปกระโดดสะพานนวลฉวีมาแล้ว 3-4 รอบแล้วก็ปั่นจักรยานกลับมามีทรายเต็มตัว ลูกชายป่วยเป็นจิตเวชรักษาอยู่ที่รพ.ชลประทาน อารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย หมอให้กินยาอาการก็ดีขึ้นกระทั่งมาทราบลูกตกตึกเสียชีวิต
ด้านอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู ระบุ เมื่อปีที่แล้วได้มาช่วยนำผู้เสียชีวิตส่งรพ. มาแล้วเนื่องจากมีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดโดยได้ส่งไปรักษาอาการป่วยจิตเวช
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป