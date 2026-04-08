มติเอกฉันท์ สภาอบจ.ปทุมธานี ยกมือให้ผ่าน งดเก็บภาษีน้ำมัน 317 หัวจ่ายทั่วจังหวัดลดภาระค่าครองชีพประชาชน รอผู้ว่าฯเซ็นก่อนประกาศใช้ตี 5 วันที่ 10 เม.ย.นี้
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 เม.ย.2569 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ประธานสภา อบจ.ปทุมธานี เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องราคาน้ำมัน โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา (สจ.) เข้าร่วม 26 คน ส่งเอกสารขาดลา 11 คน ขาดประชุม 1 คน
โดยผลการประชุมและมติสภา มีมติให้ อบจ.ปทุมธานี งดเก็บภาษีน้ำมันจากสถานีบริการ 317 หัวจ่ายทั่วจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการนำส่วนต่างไปลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มให้ประชาชน กำหนดเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วจังหวัดตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2569 เพื่อลดความสับสนและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมยืนยันว่าการลดภาษีครั้งนี้ไม่กระทบต่อสถานะการเงินและความมั่นคงของ อบจ.ปทุมธานี เนื่องจากมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ เปิดเผยว่า เราต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่า วันนี้ท่านประธานสภาได้เชิญประชุมด่วน 3 วาระ สมาชิกเรามี 36 ท่าน วันนี้มาประชุม 25 ท่าน ซึ่งทุกท่านที่มาคือผู้ที่สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ส่วนรายชื่อผู้ที่ไม่ได้มา เราแจ้งตามระเบียบล่วงหน้า 3 วันอยู่แล้ว ถ้าไม่แจ้งเขาจะส่งใบลามาได้ยังไง ดังนั้นเมื่อแจ้งแล้วแต่เขาไม่ว่างลาประชุม 10 ท่าน และขาดประชุม 1 ท่าน เราก็บังคับเขาไม่ได้
” แต่วันนี้มติผ่านหมดแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปคือการนำมติสภาเสนอท่านผู้ว่าฯเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งท่านผู้ว่าฯ เคยตอบหนังสือหารือมาแล้วว่าอยู่ในกรอบอำนาจที่ อบจ. ทำได้ คาดว่าทุกอย่างจะมีผลหลังเที่ยงคืนวันที่ 9 และจะเริ่มประกาศใช้พร้อมกันทั่วจังหวัดปทุมธานีทั้ง 317 หัวจ่าย ในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 10 เมษายนนี้ ทั้งนี้ต้องรอหนังสือลงนามจากผู้ว่า ถึงจะดำเนินการตามห่วงเวลาตามที่แจ้งไป เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน
ผมยืนยันว่าปทุมธานีไม่กระทบความมั่นคงด้านการเงิน เราบริหารจัดการได้ เมื่อเราเก็บภาษีเขามานาน วันนี้เรางดเก็บเพื่อให้ผู้ประกอบการเอาส่วนประโยชน์ตรงนี้ไปคืนให้ประชาชน ส่วนที่ถามว่าลดได้มากกว่านี้ไหม ในอำนาจ อบจ. ตอนนี้เราทำได้เต็มที่คือการงดเก็บภาษีในส่วนที่อำนาจของเรา แต่ถ้ามีช่องทางอื่นที่จะลดภาระประชาชนได้อีกภายใต้อำนาจที่มี เราจะทำอย่างเร็วที่สุด เช่นโครงการสินค้าราคาถูกซึ้งกำลังเดินเรื่องอยู่เป็นต้น ”
ด้าน นายธวัชชัย ลาภทรงสุข ตัวแทนผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน กล่าวว่า เรื่องของการบริการประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไขนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะว่าทุกคนพร้อมบริการให้อยู่แล้ว เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดปทุมธานีขึ้น เพราะผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ในฐานะเลขาธิการสมาคมนายก อบจ.แห่งประเทศไทย ยังจะนำมติการประชุมและเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ไปเสนอต่อที่ประชุมนายก อบจ. ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางให้จังหวัดอื่นๆ ที่มีความพร้อมทางการเงินนำไปปรับใช้ช่วยเหลือประชาชนในลักษณะเดียวกันต่อไป