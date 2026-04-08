ตชด.24 อุดรธานี สกัดจับหนุ่มนครพนมขนยาบ้ากว่า 8 หมื่นเม็ด ขณะพาครอบครัวเที่ยวหนองคาย แม่โดนด้วยตรวจฉี่เจอม่วง กอดกันร่ำไห้เข้าคุก
วันที่ 8 เม.ย.2569 ร.ต.อ.จีรศักดิ์ คำวะเนตร หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด ตชด.24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดได้จับกุม นายณรงค์ชัย อายุ 29 ปี บ้านอยู่ จ.นครพนม พร้อมของกลางยาบ้า 83,890 เม็ด นอกจากนั้นยังจับกุม นางวรรณิสา อายุ 51 ปี มารดาด้วยหลังตรวจปัสสาวะแล้วพบว่าเสพยาเสพติด
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก ตำรวจสืบทราบว่านายณรงค์ชัย อยู่ในขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากจังหวัดชายแดน โดยใช้รถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่ ทะเบียนกรุงเทพฯ ใช้ขนยาบ้าจึงนำกำลังเฝ้าติดตามพฤติกรรมจนช่วงเช้าวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมาพบว่านายณรงค์ชัย ขับรถออกจากรีสอร์ตไปทาง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โดยมีมารดา พร้อมภรรยา อายุ 20 ปีและลูกชาย 4 ขวบนั่งมาด้วยจนถึงเส้นทางบ้านกลางใหญ่-ผักบุ้ง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตำรวจได้สกัดเรียกตรวจค้นพบยาบ้า 83,890 เม็ดอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พบว่านายณรงค์ชัยและแม่ มีสารเสพติดในร่างกาย เมื่อตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้เป็นแม่ยังพบข้อความติดต่อกับขบวนการขนยาเสพติดด้วย จึงแจ้งข้อหาแม่-ลูก ร่วมกันมียาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย” และข้อหา เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะขณะมีสารเสพติดในร่างกาย กับนายณรงค์ชัย อีกข้อหา
สอบสวนนายณรงค์ชัย รับสารภาพ เคยโดนจับข้อหาครอบครองและเสพยาบ้า ติดคุก 3 เดือน ต่อมาได้รู้จักกับนายบอส ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง เป็นชาวไทยอาศัยอยู่ประเทศเพื่อนบ้านติดต่อให้ตนขนยาบ้าและไอซ์จากริมโขงไปส่งตามจังหวัดต่างๆ ครั้งแรกได้ค่าจ้าง 5 หมื่นบาท ครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจมาขนยาบ้าแต่พาลูก เมีย และแม่ มาเที่ยวที่จ.หนองคายเท่านั้นแต่ขณะพักอยู่ในรีสอร์ต นายบอสโทรติดต่อจ้างให้ไปขนไอซ์ 150 กก. แต่ได้ปฏิเสธไปเพราะพาครอบครัวมาด้วย และรถไม่มีพื้นที่ให้วาง นายบอสจึงจ้างให้ขนยาบ้าแทน โดยภรรยาและแม่ไม่รู้ว่าผมขนยาบ้ามาด้วย ส่วนมือถือของแม่ที่พบว่ามีการใช้ติดต่อกับขบวนการขนยาบ้านั้น ก็เพราะโทรศัพท์ของผมแบตเตอรี่หมดจึงใช้ของแม่แทน
ส่วนนางวรรณิสา รับสารภาพว่า ลูกชายชวนมาเที่ยวสงกรานต์ที่อ.สังคม ตนก็มากับครอบครัวลูก ไม่ได้เอะใจเพราะว่าลูกไปเที่ยวไหนก็จะชวนแม่ตลอด ไม่ได้รู้เห็นกับการรับจ้างขนยาบ้าของลูกชายเลย ส่วนที่ตรวจปัสสาวะตนเป็นสีม่วงนั้น ยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง เสพไปประมาณครึ่งเม็ดโดยขอยาบ้าจากลูกชายมาเสพในรีสอร์ต เพิ่งเสพเป็นครั้งแรกเพราะอยากลอง ไม่คิดว่าลูกชายจะรับจ้างขนยาบ้าเยอะขนาดนี้ ทำให้แม่ติดร่างแหไปด้วย
โดยนายณรงค์ชัย รู้สึกสำนึกผิดที่ทำให้แม่ต้องโดนจับกุมไปด้วยได้ก้มกราบที่ตักแม่พร้อมร่ำไห้ขอโทษ ส่วนแม่ก็กอดลูกเอาไว้และยกโทษให้ลูก ซึ่งทั้งสองได้กอดกันร่ำไห้ ก่อนตำรวจควบคุมตัวทั้งคู่พร้อมของกลางส่งตำรวจ สภ.กลางใหญ่ จ.อุดรธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป