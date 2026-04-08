ตำรวจสืบสวนภาค 2 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี บุกคลินิกเสริมความงามเถื่อนยังไม่มีใบอนุญาต แต่เปิดบริการลูกค้าแล้ว บอกไปออกบูธที่ห้างแล้วลูกค้าเยอะ

วันที่ 8 เม.ย.2569 พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2 นำกำลังตำรวจสืบสวน ภาค 2 พร้อมด้วย นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี)

ร่วมกันเข้าตรวจสอบคลินิกเสริมความงามในพื้นที่ หมู่ 6 ถนนเพ็ชรตระกูล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่าคลินิกแห่งนี้ยังไม่มีใบอนุญาตแต่เปิดบริการลูกค้า

จากการเข้าตรวจสอบพบลูกค้าจำนวนหนึ่ง โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ในคลินิกรวม 5 คน เป็นผู้ชาย 1 คน หญิง 4 คน เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาอันตรายจำนวนหนึ่ง ก่อนควบคุมตัวทั้งหมดมาสอบสวนที่ สภ.เมืองพัทยา

สอบสวนทราบว่า คลินิกแห่งนี้ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุที่เปิดเพราะไปเปิดบูธที่ห้างแล้วมีเสียงตอบรับจากลูกค้าจำนวนมาก เลยมาเปิดคลินิกทั้งที่ไม่มีใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา ร่วมกันประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา และขายเครื่องมือแพทย์ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ส่งดำเนินคดีต่อไป

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