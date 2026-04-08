พะเยา พิษยาเสพติด หนุ่มหลอนยาบ้าคลุ้มคลั่ง จุดไฟเผาบ้านตัวเอง ก่อนหลบหนี เพลิงโหมลุกไหม้รุนแรง เผาวอดทั้งหลัง ระดมสกัดไฟนานครึ่งชั่วโมงจึงสงบ ตร.เร่งตามจับมือวางเพลิงมาดำเนินคดี

8 เมษายน 2569 – สภ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน พื้นที่บ้านสันต้นเปา หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จึงเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน

โดย นายสงกรานต์ มากสุก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ นำรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบเป็นบ้านปูนชั้นเดียว เพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณภายในตัวบ้าน สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ จากการตรวจสอบเบื้องต้น บ้านหลังดังกล่าวเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

จากการสอบถาม นางคำ ศรีเสน ทราบว่า สาเหตุเกิดจากผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายมีอาการคลุ้มคลั่ง จากการเสพยาเสพติด ก่อนจะก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านของตนเอง แล้วหลบหนีไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

ชายวัย70 ขับเก๋งเลี้ยวตัดหน้า จยย.ชนสนั่น ตร.อินฟลูฯ คนดัง "โรโบคอป เมืองนนท์" เสียชีวิต
3

ดาราสาว สุดเซอร์ไพรส์ แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานกลางร้านหรู เพื่อนๆคนบันเทิงแห่ยินดี
4

ใหญ่ที่สุดในไทย! เผาเรือสำเภามังกรทองยักษ์ส่งเสด็จเทพเจ้า ปิดฉากกินเจคอหวยแห่ส่องเลขลุ้นรวย
5

หมอโอ๊ค เตือนมื้อเช้ายอดฮิต แต่อันตราย เร่งไขมันพอกตับ เสี่ยงมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อย
6

หมอเจด เผยมะเร็งลำไส้ไม่ได้มีแค่อาการถ่ายผิดปกติ เช็ก 6 สัญญาณที่หลายคนพลาด
7

โหนกระแส กลางงานแต่ง กรรชัย เปิดใจ ทนายเบียร์ เจ้าบ่าว สุดเซอร์ไพรส์ โอ๋ ภัคจีรา เจ้าสาว
8

เงินเยียวยาน้ำท่วม 2569 โอนแล้ววันนี้ 11 โมง 8,377 ครัวเรือน
9

‘ไตรภพ’ ประกาศเลิกกิจการ ‘บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด’ เลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง
10

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ฟันฉับ! ปลด 2 สจ.คนดัง ขาดประชุมสภา 5 ครั้งติด พ้นสมาชิกภาพ