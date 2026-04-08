พะเยา พิษยาเสพติด หนุ่มหลอนยาบ้าคลุ้มคลั่ง จุดไฟเผาบ้านตัวเอง ก่อนหลบหนี เพลิงโหมลุกไหม้รุนแรง เผาวอดทั้งหลัง ระดมสกัดไฟนานครึ่งชั่วโมงจึงสงบ ตร.เร่งตามจับมือวางเพลิงมาดำเนินคดี
8 เมษายน 2569 – สภ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน พื้นที่บ้านสันต้นเปา หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จึงเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน
โดย นายสงกรานต์ มากสุก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ นำรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบเป็นบ้านปูนชั้นเดียว เพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณภายในตัวบ้าน สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ จากการตรวจสอบเบื้องต้น บ้านหลังดังกล่าวเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
จากการสอบถาม นางคำ ศรีเสน ทราบว่า สาเหตุเกิดจากผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายมีอาการคลุ้มคลั่ง จากการเสพยาเสพติด ก่อนจะก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านของตนเอง แล้วหลบหนีไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป