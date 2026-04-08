สลดเขาใหญ่ กระทิงป่าออกหากินนอกเขตช่วงค่ำ วิ่งตัดหน้าเก๋งบนถนนเขาใหญ่–วังน้ำเขียว โดนชนอย่างจังตายคาถนน อีกจุดจยย.ชนล้มคว่ำ หนุ่มเสียชีวิต 1 สาหัส 1

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 8 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รับแจ้งเกิดเหตุกระทิงป่าวิ่งตัดหน้ารถเก๋ง และรถจักรยานยนต์ รวม 2 จุด มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส ขณะที่กระทิงก็เสียชีวิตบนถนนสายเขาใหญ่–วังน้ำเขียว ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัย

จุดแรกพบรถเก๋งโตโยต้า สีดำ จอดอยู่สภาพด้านหน้าพังเสียหาย กระจกหน้ารถแตก ฝากระโปรงยุบจากแรงชน กลางถนนมีซากกระทิงเพศเมีย อายุประมาณ 5-6 ปี น้ำหนักประมาณ 1 ตัน นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพมีบาดแผลลือดไหลออกจากปาก เบื้องต้นทราบว่า รถเก๋งขับมาถึงจุดเกิดเหตุมีกระทิงป่าวิ่งตัดหน้ากะทันหันทำให้เบรกไม่ทันพุ่งชนเข้าอย่างจัง

ส่วนอีกจุด บนถนนสายเขาใหญ่-วังน้ำเขียว ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา อุบัติรถจักรยานยนต์พุ่งชนกระทิงป่าวิ่งตัดหน้า เป็นเหตุให้ชายผู้ขับขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ชายคนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำส่ง รพ.วังน้ำเขียว เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิต ส่วนกระทิงได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีเข้าข้างทางหายไปความมืด คาดว่าเป็นกระทิงป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหากินนอกเขตอุทยานฯในช่วงหัวค่ำเช่นกัน

ด้านพระอธิการกัมปนาท สุเขธิโต เจ้าอาวาสวัดหมูสี ในฐานะประธานกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เป็นที่น่าสลดใจที่ต้องมาสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาทางกลุ่มอนุรักษ์ฯได้มีการณรงค์ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ขับรถสัญจรไปมาให้เพิ่มความระมัดระวัง ลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะและให้สังเกตุป้ายเตือนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน ซึ่งมักจะมีสัตว์ป่าออกมาหากินนอกเขตอุทยานฯเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นช้างและกระทิง

” อาตมาจึงขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เมื่อพบเห็นสัตว์ป่าข้างทางก็อย่าได้หยุดดูหรือถ่ายรูปเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ขณะเดียวกันอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่กำลังดำเนินการผลักดันสัตว์ป่าไม่ให้กีดขวางการจราจรหรือเข้ามาในเขตชุมชนก็อย่าได้จอดรถมุงดู ซึ่งจะทำให้ทำงานของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ลำบากและอาจเกิดอันตรายขึ้นได้และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการสูญเสียทั้งชีวิตคนและสัตว์ป่า ” พระอธิการกัมปนาทฯกล่าว

ขอบคุณภาพจาก กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ เพจที่นี่เขาใหญ่ และอาสาสมัครผลักดันสัตว์ป่าทุกท่าน

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