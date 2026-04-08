ตำรวจทางหลวง แนะนำ 4 เส้นทางเลี่ยง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เดินทางปลอดภัย วางแผนล่วงหน้า ลดความแออัดบนท้องถนน ลั่นพร้อมดูแลประชาชนเต็มที่ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

8 เม.ย. 69 – พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (ผบก.ทล.) เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

ต่อมา พล.ต.ต.พรศักดิ์ ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและวางมาตรการอำนวยความสะดวก ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร โดยได้กำชับการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (สายด่วน 1193) ให้ปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

พร้อมเน้นย้ำถึงการให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และรวดเร็ว ตลอดจนสั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างทั่วถึง

พล.ต.ต.พรศักดิ์ เปิดเผยว่า ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรได้ใช้โครงข่ายกล้องวงจรปิด ประกอบกับข้อมูลจุดเสี่ยง จุดที่มีการจราจรหนาแน่น มาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการจราจรแบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และลดความแออัดบนท้องถนน

พร้อมกันนี้ ได้แนะนำ 4 เส้นทางเลี่ยงหลัก ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อช่วยกระจายปริมาณการจราจรจากเส้นทางหลัก และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสำคัญเพื่อรองรับการเดินทาง ได้แก่ เปิดช่องทางพิเศษในบางช่วงเส้นทาง เพื่อลดการสะสมของปริมาณรถ จัดเตรียมห้องพักสำหรับประชาชนตามหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ สามารถเข้าใช้บริการได้ (Walk-in) โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

ตำรวจทางหลวงขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ดังนี้ วางแผนเส้นทางล่วงหน้า เลือกใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อลดระยะเวลาเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถยนต์ เช่น ระบบเบรก ยางรถยนต์ และอุปกรณ์ความปลอดภัย พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการขับรถต่อเนื่องเป็นเวลานาน

“ตำรวจทางหลวงพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางและขอความช่วยเหลือ โทร. 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามข่าวสารจราจรได้ทางเพจ ตำรวจทางหลวง” พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

ชายวัย70 ขับเก๋งเลี้ยวตัดหน้า จยย.ชนสนั่น ตร.อินฟลูฯ คนดัง "โรโบคอป เมืองนนท์" เสียชีวิต
3

ดาราสาว สุดเซอร์ไพรส์ แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานกลางร้านหรู เพื่อนๆคนบันเทิงแห่ยินดี
4

ใหญ่ที่สุดในไทย! เผาเรือสำเภามังกรทองยักษ์ส่งเสด็จเทพเจ้า ปิดฉากกินเจคอหวยแห่ส่องเลขลุ้นรวย
5

หมอโอ๊ค เตือนมื้อเช้ายอดฮิต แต่อันตราย เร่งไขมันพอกตับ เสี่ยงมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อย
6

หมอเจด เผยมะเร็งลำไส้ไม่ได้มีแค่อาการถ่ายผิดปกติ เช็ก 6 สัญญาณที่หลายคนพลาด
7

โหนกระแส กลางงานแต่ง กรรชัย เปิดใจ ทนายเบียร์ เจ้าบ่าว สุดเซอร์ไพรส์ โอ๋ ภัคจีรา เจ้าสาว
8

เงินเยียวยาน้ำท่วม 2569 โอนแล้ววันนี้ 11 โมง 8,377 ครัวเรือน
9

‘ไตรภพ’ ประกาศเลิกกิจการ ‘บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด’ เลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง
10

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ฟันฉับ! ปลด 2 สจ.คนดัง ขาดประชุมสภา 5 ครั้งติด พ้นสมาชิกภาพ