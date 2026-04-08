อุดรธานี พ.อ.คมวัชรินทร์ เผย ขอบคุณ ใบแดง ในวันนั้น สู่ พันเอก ในวันนี้ เปิดชีวิตผู้พัน คุมเกณฑ์ทหาร ใบแดงไม่ใช่จุดจบ แต่คือโอกาส พลิกชีวิต เด็กบ้านนอก ติดยศ สู่ ทหารอาชีพ
8 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงระยะ วันที่ 1-12 เมษายน ของทุกปี คือช่วงเวลาสำคัญที่ชายไทยทั่วประเทศต้องเผชิญ “จุดเปลี่ยนชีวิต” กับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ซึ่งไม่ใช่เพียงขั้นตอนตามกฎหมาย แต่ยังเป็นบททดสอบที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง ความกังวล และความไม่แน่นอนของอนาคต
อย่างที่ อำเภอเมืองอุดรธานี บรรยากาศการตรวจเลือกทหารปีนี้ยังคงคึกคัก ชายหนุ่มจำนวนมากทยอยเข้ารายงานตัว ท่ามกลางสายตาของครอบครัวที่เฝ้าลุ้น เสียงพูดคุยสลับกับความเงียบงันในช่วงเวลาสำคัญ ก่อนการจับสลาก “ใบดำ-ใบแดง” ซึ่งอาจกำหนดเส้นทางชีวิตของใครหลายคน
แต่ท่ามกลางความตึงเครียดนั้น เสียงหนึ่ง กลับทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไป “ผมก็เคยยืนอยู่ตรงจุดนี้มาก่อน..” คำกล่าวจาก พ.อ.คมวัชรินทร์ กอทอง ผู้บังคับบัญชาศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 (ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22)
ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการตรวจเลือกในพื้นที่ กลายเป็นจุดสนใจของผู้เข้ารับการตรวจเลือก ก่อนเริ่มการจับสลากในแต่ละวัน เขาจะขึ้นกล่าวให้โอวาท ไม่ใช่เพียงเพื่อชี้แจงขั้นตอน แต่เพื่อ “เล่าเรื่องจริง” ของชีวิต ที่เริ่มต้นจากจุดเดียวกับชายหนุ่มที่ยืนอยู่เบื้องหน้า
พันเอกคมวัชรินทร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2539 ผมแค่เป็นเพียงเด็กหนุ่มต่างจังหวัด ที่ใฝ่ฝันอยากเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตอนนั้นเรียนสายช่าง และไม่เคยคิดว่า จะได้สวมเครื่องแบบทหาร แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไป
“ในวันที่ จับได้ ‘ใบแดง’ วันนั้น คือวันที่ ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล จากคนที่คิดว่าไม่มีโอกาสรับราชการ กลับต้องเข้ามาอยู่ในระบบทหาร”
หลังจากจับใบแดงได้ช่วงที่อยู่ในรั้วค่ายทหาร ผมได้เรียนรู้ระเบียบวินัย ได้รับคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา และเริ่มมองเห็นเส้นทางใหม่ของชีวิต ก่อนตัดสินใจสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกในปี 2540 และได้โควตา 1 ใน 20 ของรุ่น เพื่อก้าวต่อไปสู่โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ซึ่งจาก “พลทหาร” สู่ “นายทหารสัญญาบัตร” เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ก่อนจะไต่เต้าจนก้าวขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน
พันเอกคมวัชรินทร์ กล่าวอีกว่า การเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดง ไม่ใช่จุดจบของชีวิต แต่ถือเป็นโอกาส ของชีวิต ปัจจุบัน กองทัพบกได้ปรับระบบการฝึกให้ทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้น มีระบบนิรภัย ลดความสูญเสีย เปิดโอกาสให้ทหารใหม่ติดต่อครอบครัวได้ และให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3
ขณะเดียวกัน “เส้นทางเติบโต” ก็เปิดกว้างกว่าที่เคย โดยกองทัพเปิดโควตานักเรียนนายสิบให้ทหารกองประจำการสูงถึง 80% และมีเป้าหมายขยายเป็น 100% ในอนาคต
“ที่ ผมมายืนอยู่ได้ทุกวันนี้ ต้องขอขอบคุณใบแดงวันนั้น มันทำให้เด็กบ้านนอกคนหนึ่ง มีโอกาสเปลี่ยนชีวิต คำพูดทิ้งท้ายนี้ ไม่ใช่เพียงคำปลอบใจ แต่คือ ‘หลักฐานมีชีวิต’ ของเส้นทางที่เป็นไปได้จริง
และในห้วงเวลาที่ชายไทยจำนวนมาก กำลังลุ้นชะตากับแผ่นกระดาษเล็กๆ สีแดงหรือสีดำ เรื่องราวของผม อาจทำให้ใครบางคน เริ่มมอง ‘ใบแดง’ ไม่ใช่จุดจบ หากแต่เป็น ‘จุดเริ่มต้น’ ของโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม”