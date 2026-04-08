ตำรวจจับแล้ว โจรลักล้อรถแม็กรถเก๋งจอดริมถนน ที่แท้เป็นหนุ่มช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์ อ้างนึกว่ารถถูกทิ้งถอดเอาไปขายร้านปะยางใกล้ๆ 2 พันบาท
วันที่ 8 เม.ย.2569 จากกรณีคนร้ายก่อเหตุลักล้อรถยนต์เก๋งที่จอดไว้ บริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ ริมถนนโรจนะ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ล่าสุดคดีนี้ พ.ต.อ.ปองภพ ประสบพิชัย ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธรรศ รัฐปัตย์ รอง ผกก.สส. ร่วมนำกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนติดตามจับกุมตัว นายธนวัฒน์ อายุ 28 ปี บ้านอยู่จ.สงขลา โดยจับกุมได้ที่หอพักในพื้นที่ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมของกลางล้อแม็กรถยนต์ 2 ล้อ และรถกระบะที่ใช้ขับไปก่อเหตุ
สอบสวน นายธนวัฒน์ รับสารภาพ ทำงานเป็นช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์อยู่ที่อู่แห่งหนึ่ง เห็นรถคันนี้จอดอยู่หลายวันและเป็นทะเบียนต่างจังหวัด น่าจะไม่ใช่คนพื้นที่หรือมาจอดทิ้งไว้จึงลงมือก่อเหตุ ใช้แม่แรงยกรถและถอดล้อออกไป 2 ล้อนำไปขายให้ร้านปะยางใกล้เคียงในราคา 2,000 บาททันที หลังเห็นคลิปภาพตัวเองถูกเผยแพร่ในโซเชียลจึงเกิดความกลัว ตั้งใจจะไปขอซื้อล้อคืนเพื่อนำไปคืนเจ้าของแต่ถูกตำรวจจับได้เสียก่อน
ด้านพ.ต.อ.ปองภพ เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุชุดสืบสวน ไปสอบสวนผู้เสียหายพร้อมตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางจนทราบหมายเลขทะเบียน ทราบตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ ประกอบกับ เจ้าของร้านยางที่ผู้ต้องหานำยางไปขาย พบเห็นคลิปภาพที่มีการเผยแพร่จึงประสานให้ข้อมูลตำรวจนำไปสู่การจับกุมคนร้าย
” ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่อ้างว่าเข้าใจผิด เนื่องจากผู้ต้องหา เป็นช่างซ่อมช่วงล่างมีความชำนาญ สังเกตได้จากวงจรปิดที่ใช้แม่แรงยกรถและถอดล้อได้อย่างรวดเร็วประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนหากเคยถูกก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา ”
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา “ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ” ควบคุมตัวไว้สอบสวนขยายผลก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป