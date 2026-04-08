“พล.ต.อ.ธัชชัย” ปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความสะดวกจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดชุดปฏิบัติการ “Six Man Team” ทุกพื้นที่ ตั้ง “จุดพักเสียง” ตรวจท่อไอเสียเสียงดัง

8 เมษายน 2569 – พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย การบังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตามมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว

โดยมี พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1–9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธี ระดับสถานีตำรวจ (MPB SWAT),

เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและจราจรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล, เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช, เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสุนัขตำรวจ (K-9), เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด,

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลาง และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 318 นาย พร้อมด้วยรถยนต์สายตรวจ รถจักรยานยนต์สายตรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจ ร่วมพิธี

พล.ต.อ.ธัชชัย ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างเต็มกำลัง

โดยในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีมาตรการปฏิบัติเพิ่มเติมในการดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ได้แก่ การจัดชุด “Six Man Team” ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุรุนแรงในทุกพื้นที่, การตั้ง “จุดพักเสียง” เพื่อทำการตรวจท่อไอเสียเสียงดังเกินมาตรฐาน

และป้องปรามการแข่งรถในทาง, การตั้งจุดตรวจจุดสกัด และเน้นการ Stop Walk Talk เพื่อป้องกันการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้น รอง ผบ.ตร.ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพล และปล่อยแถวกำลังพลพร้อมยานพาหนะออกปฏิบัติหน้าที่ ก่อนเข้าไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการภายในอาคาร พร้อมร่วมออกตรวจสภาพรถและตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาล

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