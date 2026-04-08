สุรินทร์ ไร้ปาฏิหาริย์ 3 ลูกเรือ มยุรีนารี เสียชีวิตทั้งหมด ญาติ ภานุพงศ์ ช็อกหนัก โศกเศร้า ความหวังครอบครัวพังทลาย เฝ้ารอรับร่างไร้วิญญาณ น้องอั้ม กลับสู่บ้านเกิด ขอให้ไปสบาย
9 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี เรือมยุรีนารี ถูกโจมตี โดยประเทศอิหร่าน เมื่อ 11 มีนาคม 2569 ที่ช่องแคบฮอร์มุซ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ลูกเรือทั้ง 3 คน เสียชีวิตหมดทุกนาย หลังการค้นหา และรอคอยปาฏิหาริย์ นานเกือบเดือน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บ้านไทร ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพบกับครอบครัวของนายภานุพงศ์ หมื่นแทน หรือ น้องอั้ม อายุ 26 ปี ช่างกล ประจำเรือมยุรีนารี ภาพที่เห็นคือความโศกเศร้า ที่แผ่ปกคลุมทั่วทั้งบ้าน หลังจากที่เฝ้ารอปาฏิหาริย์มานานหลายสัปดาห์ แต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้น
นายสุธน พิมพระ อายุ 62 ปี ลุงของ น้องอั้ม กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอว่า หลังเกิดเหตุ ครอบครัวเรารอคอยปาฏิหาริย์ทุกวัน ทุกคนยังเชื่อว่า น้องอั้มจะปลอดภัยและกลับบ้านได้
แต่พอได้รับข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ลูกเรือทั้ง 3 คนเสียชีวิตแล้ว ความหวังทั้งหมดที่ครอบครัวรอคอยพังทลายลง ใจหายมาก รับไม่ได้ ตอนนี้ เฝ้ารอแต่ชิ้นส่วนของน้องอั้มได้กลับบ้าน
นายอุดม แก่นเพชร ญาติอีกคนของน้องอั้ม เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุ ญาติทุกคนต่างมารวมตัวกันรอข่าวดีด้วยความหวัง แต่เมื่อได้รับข่าวร้ายว่า หนูอั้มไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ตอนนี้ทุกคนอยู่ในอาการช็อก โศกเศร้า ไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น สิ่งเดียวที่รอคอยคือ การนำร่างของน้องกลับบ้าน แม้จะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณก็ตาม และอยากฝากถึงน้องอั้มว่า “ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะลูก ขอให้ไปสบาย”
นางดวงดาว รัตนอาภากุล อายุ 47 ปี ผู้นำชุมชน และญาติของน้องอั้ม กล่าวด้วยน้ำตาไหลว่า ตนบอกกับครอบครัวตลอดว่า น้องต้องปลอดภัย พอเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนร่างกายบนเรือ ทุกคนก็ภาวนาว่าไม่ใช่ของน้อง แต่สุดท้ายข่าวที่ได้รับคือ น้องเสียชีวิตแล้ว ครอบครัวรับไม่ได้เลย น้องเพิ่งเรียนจบ กำลังจะเป็นเสาหลักของบ้าน เป็นเด็กดี กตัญญูมาก
นางดวงดาว กล่าวต่อว่า ตอนนี้ครอบครัวและญาติทุกคนยังอยู่ในอาการโศกเศร้าและช็อกหนัก ยังไม่รู้จะทำอะไรต่อไป จึงขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ ช่วยเหลือ ช่วยดูแล เยียวยาครอบครัวของน้องอั้ม ให้ถึงที่สุด และนำร่างของน้องอั้ม กลับสู่บ้านเกิดโดยเร็วที่สุด