บุรีรัมย์ ป้าวัย60ปี ขับจยย.ผ่านร้านแฟชั่น เห็นเสื้อลายดอกสะดุดตา รู้สึกอยากได้ เข้าร้านฉกรวม 3 ตัว ไม่จ่ายเงิน หวังให้หลาน2คน พร้อมตนเอง ใส่เล่นสงกรานต์
9 เมษายน 2569 – นางศิริพร เมินไธสง อายุ 51 ปี เจ้าของร้านพรแฟชั่น ตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ว่ามี หญิงอายุประมาณ 60 ปี เข้ามาเลือกเสื้อลายดอก ที่แขวนโชว์ไว้อยู่หน้าร้าน พอเลือกได้ประมาณ 3 ตัว ได้เดินออกจากร้านไปทันที โดยไม่เข้ามาจ่ายเงิน
เวลาต่อมา พ.ต.อ.นพดล ทุนทวีศีลศักดิ์ ผู้กำกับการ สภ.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.อภิภู จูประโคนสุข รอง ผกก.(สืบสวน) พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชนะชน ดวงพุทธา สารวัตร(สืบสวน) ให้เร่งสืบสวนและติดตามหาคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด เพราะเป็นการก่อเหตุอย่างอุกอาจตอนกลางวันแสกๆ
กระทั่งทราบว่า คนก่อเหตุคือ นางละเอียด นุ่นไธสง อายุ 52 ปี ชาว ต.ท่าสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่บ้าน พบของกลางเป็นเสื้อลายดอกจำนวน 3 ตัว ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด เจ้าของร้านแฟชั่นดังกล่าว
นางละเอียด ให้การรับสารภาพแบบน่าเห็นใจว่า ตนขับรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านขายเสื้อในตลาดสดเทศบาลตำบลพุทไธสง เห็นเสื้อลายดอกสะดุดตา มีความรู้สึกอยากได้ทันที
เนื่องจากหลานสองคน ที่ตนเลี้ยงไว้ อายุ 7 ปี กับ 12 ปี บอกกับตนว่า อยากได้เสื้อลายดอกใส่ในวันสงกรานต์กับคนอื่นๆ จึงตัดสินใจไปเลือกขนาด แล้วฉกเอาไปโดยไม่คิดลังเล เพราะสงสารหลาน ตั้งใจเอาไปให้หลานคนละตัว กับตนอีก 1 ตัว รวมเป็น 3 ตัว ที่ขโมยมา เพื่อใส่เล่นสงกรานต์
นางละเอียด ยังสารภาพด้วยว่า ตนหาเช้ากินค่ำ แต่ต้องแบกภาระเลี้ยงหลานถึง 2 คน ที่ผ่านมมาเคยขโมยเนื้อหมูมาทำกับข้าวให้หลานมาแล้ว ซึ่งตรงกับที่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบประวัติพบว่า นางละเอียด เคยก่อเหตุขโมยเนื้อหมูที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2565
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานางละเอียด ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ