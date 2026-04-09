สุดเหี้ยม พ่อเลี้ยงโหด-แม่แท้ๆ เปิดปากสารภาพ ตบ-ต่อยลูกวัย 1 ขวบเสียชีวิต หลังถูกเค้นสอบเครียด ด้าน กู้ภัย เผยนาทีพบร่าง สลดผลชันสูตรศพ
วันที่ 9 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าชุดสืบสวน สภ.เขาดิน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้นำตัว น.ส.เสาวรส (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี และ นายสุรศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี แม่แท้ ๆ และพ่อเลี้ยงของ ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 1 ปี 6 เดือน ที่เสียชีวิต
โดยแพทย์ลงความเห็นว่า เสียชีวิตจากของแข็งไม่มีคมกระแทกที่เยื่อหุ้มสมอง และตามร่างกายมีร่องรอยเขียวช้ำและมีรอยไหม้ที่ผิวหนังด้านหลังและที่ก้น ซึ่งถือเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ
ประกอบกับในวันที่ลูกชายเสียชีวิตวันนี้ แต่แม่แท้ ๆ กลับไม่ยอมไปรับศพลูกกลับมาทำพิธีทางศาสนา มีแค่เพียงย่าของเด็กไปรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดในพื้นที่ อ.โพธาราม ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่งเป้าไปที่แม่แท้ ๆ กับพ่อเลี้ยง ว่าอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิต จึงได้ไปนำตัวมาสอบสวน
เบื้องต้น แม่ของเด็กอ้างว่า เคยเอาเครื่องชอร์ตปลาชอร์ตลูกชายเพราะร้องงอแงแต่ไม่รุนแรงเพราะแบตเตอรี่ที่ใช้ชอร์ตนั้นอ่อนมาก เนื่องจากไปชอร์ตปลามาแล้ว บางครั้งช่วงที่สามีทำร้ายลูกก็จะเข้าไปห้ามตลอด
และในวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ เด็กเกิดอาการชักโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงได้ไปเรียกคนข้างบ้านให้ช่วยโทรแจ้ง 1669 ขอรถพยาบาลมารับ และคนข้างบ้านก็ช่วยขับรถพาลูกออกมาก่อนจะไปเปลี่ยนถ่ายขึ้นรถโรงพยาบาล
หลังจากนั้นวันที่ 7 เม.ย. ลูกชายก็เสียชีวิต ซึ่งช่วงนั้นตนไม่ทราบเรื่องเลย จนกระทั่งปู่ของลูกชายมาบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้ว ก็ตกใจ ต่อมาก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมตัว ซึ่งขณะให้การนั้นก็ยังคงให้การวกวน และยอมรับว่าเสพยาเสพติดมา ส่วนพ่อเลี้ยงของเด็ก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แยกไปสอบปากคำอีกห้อง
ด้าน น.ส.สาคร อาสาสมัครของหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี กล่าวว่า วันนี้เป็นคนมาอาบน้ำแต่งตัวให้กับศพของผู้ตาย ซึ่งพบว่าตามตัวของน้องมีร่องรอยเขียวช้ำ มีรอยแผลไหม้ที่ก้น ส่วนที่รูทวารก็มีรอยแปลก ๆ ส่วนแม่กับพ่อเลี้ยงของเด็กก็ยังไม่เห็นมาดูศพลูกเลย
ส่วน น.ส.เพ็ญพิมล เจ้าหน้าที่อาสาอีกราย กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากญาติของเด็กว่าให้ช่วยไปรับศพน้องมาบำเพ็ญกุศลที่วัด ซึ่งตอนที่ไปรับก็ไปกับย่าของเด็ก ส่วนพ่อกับแม่ของเด็กนั้นไม่ได้ไป และไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ซึ่งผิดปกติวิสัยของคนเป็นแม่ที่ลูกตายแล้วจะไม่มาดูเลย
ด้าน นายโจ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นคนช่วยนำเด็กส่งโรงพยาบาล กล่าวว่า หลังจากที่นำเด็กส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเค้นถามแม่ของเด็กว่าทำอะไรกับลูก ซึ่งแม่ของเด็กยอมรับในช่วงที่ลูกชักและไม่รู้สึกตัว พ่อเลี้ยงของเด็กได้ใช้ที่ชอร์ตปลาชอร์ตไปที่ตัวเพื่อกระตุ้นหัวใจ แต่เด็กก็ยังไม่รู้สึกตัว แต่มีเลือดออกปากและจมูก จึงได้มาเรียกตนให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง และจะต้องตรวจหาสารเสพติดของแม่แท้ ๆ และพ่อเลี้ยงด้วย เพราะทราบว่าทั้งคู่ติดยาเสพติดอย่างหนัก
เปิดคำสารภาพ พ่อเลี้ยงโหด
จากการเค้นสอบอย่างหนัก สุดท้ายนายสุรศักดิ์ ยอมรับสารภาพว่า ก่อนเกิดเหตุเด็กร้องงอแง ทำให้โมโหเลยตบเด็กไป 1 ครั้ง และต่อยที่หน้าผากจนเด็กสลบ จึงได้รีบไปนำเครื่องชอร์ตปลามาชอร์ตหวังให้เด็กฟื้น ซึ่งช่วงนั้นแม่เด็กก็จะนั่งมองอยู่ไม่ได้ห้ามอะไร
ที่ผ่านมายอมรับว่า ทำร้ายลูกเลี้ยงมาตลอด ทั้งใช้บุหรี่จี้ตามตัว ใช้เครื่องชอร์ตปลา และบางครั้งก็ตบหน้า ทำอย่างนี้มากว่า 2 เดือนแล้ว โดยอ้างว่าเด็กชอบร้องไห้งอแงทำให้รำคาญ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อกล่าวหา ร่วมกันฆ่าลูกโดยเจตนาและเสพยาเสพติด ก่อนจะนำตัวส่ง พ.ต.ท.นวพล หาญขุนทด พนักงานสอบสวน สภ.เขาดิน ให้ดำเนินคดีและอาจจะนำตัวแม่และพ่อเลี้ยงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งที่บริเวณหน้าห้องสืบสวนได้มีชาวบ้านที่ทราบข่าวแม่กับพ่อเลี้ยงฆ่าลูกก็ได้มาขอดูหน้าผู้ต้องหาทั้ง 2 คน เนื่องจากหลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินไป และช่วงจังหวะที่นำแม่ของเด็กมาเข้าห้องน้ำเพื่อตรวจปัสสาวะได้มีชาวบ้านไปดักตบและตะโกนด่าทอตลอดเวลาด้วย