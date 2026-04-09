สาวหน้าตาดี ขับรถหรู เติมน้ำมันเบนซิน 1,000 บาท สแกนทิพย์ ก่อนรีบซิ่งรถออกจากปั๊ม ด้าน พนักงาน วอนกลับมารับผิดชอบ ไม่งั้นต้องทำงานฟรี 3 วัน
วันที่ 9 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากพนักงานปั๊มกำนันยา ริมถนนปุณณกัณฑ์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับความเดือดร้อน หลังจากมีลูกค้ารายหนึ่งขับรถยนต์หรู เข้ามาเติมน้ำมัน แล้วไม่จ่ายเงินค่าน้ำมัน ก่อนจะรีบขับรถออกจากปั๊มน้ำมันทันที
นายธีรพงศ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี พนักงานปั๊มน้ำมัน กล่าวว่า เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 14.42 น. ขณะที่ตนกำลังเข้ากะทำงาน มีลูกค้าเป็นผู้หญิง ผิวพรรณหน้าตาดี อายุ 30-35 ปี ขับรถยนต์ ยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์ สีขาว เข้ามาที่ปั๊ม
ก่อนจะจอดที่บริเวณหน้าตู้จ่ายน้ำมัน แล้วแจ้งตนว่า เติมน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 2,000 บาท แต่เมื่อเห็นว่า ตู้จ่ายน้ำมันหมุนช้า จึงเปลี่ยนใจขอเติม 1,000 บาท เมื่อเติมเสร็จแล้ว ลูกค้าได้ใช้โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไอโฟน สแกนจ่ายเงิน
ปรากฏว่า อินเทอร์เน็ตของลูกค้าช้า ทำให้การสแกนจ่ายยังไม่จ่ายว่าสำเร็จหรือไม่ ตนจึงบอกลูกค้าว่า ขอเดินไปตรวจสอบจากโทรศัพท์ของปั๊มว่า มียอดเงิน 1,000 บาท เข้าระบบแล้วหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ลูกค้าได้รีบขับรถออกจากปั๊มไปทันที
โดยขับรถมุ่งหน้าไปทางเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ ซึ่งตนก็ไม่ได้ตามไป เพราะช่วงนั้นลูกค้ากำลังมาใช้บริการหลายคัน และลูกค้าที่เติมน้ำมันหลังจากรถคันนั้น แล้วสแกนจ่าย เงินก็เข้าระบบตามปกติ แต่ของลูกค้าหญิงคนนั้น กลับไม่เข้าระบบ
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ตนมั่นใจว่า ลูกค้าคนนี้จ่ายเงินไม่สำเร็จ แล้วรีบออกจากปั๊มไปทันที ซึ่งตนอยากให้กลับมารับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมัน จำนวน 1,000 บาท เพราะตนทำงานได้ค่าจ้างวันละ 350 บาท ต้องทำงานฟรี 3 วัน เพื่อชดใช้ค่าน้ำมันของลูกค้าคนนี้ ซึ่งหากยังไม่ติดต่อหรือไม่มาจ่ายค่าน้ำมัน ก็จะเข้าแจ้งความดำเนินคดี
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของปั๊ม บันทึกภาพช่วงเวลา 14.40 น. รถยนต์หรูคันนี้ เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน ก่อนไปจอดที่หน้าตู้จ่ายน้ำมันหมายเลข 1 ซึ่งเป็นตู้ที่จ่ายน้ำมันเบนซิน จากนั้น นายธีรพงศ์ เดินข้ามจากปีกฝั่งมาให้บริการลูกค้าหญิงคนขับรถคันนี้
และเมื่อเติมเสร็จ จังหวะที่นายธีรพงศ์ กำลังเดินไปที่ตู้แคชเชียร์ เพื่อตรวจสอบยอดเงินจากโทรศัพท์ ลูกค้าหญิงคนดังกล่าว ก็ขับรถออกไปจากปั๊มทันที ในเวลา 14.45 น.