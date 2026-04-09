ผัวโหด ง้อขอคืนดีไม่สำเร็จ ปีนบ้านมุดฝ้าเพดานบุก ยิงเมีย วัย 25 ปี เสียชีวิตต่อหน้าแม่ยาย ก่อนยิงตัวเองสาหัส ทำลูกน้อย2คนกำพร้าแม่ ด้าน พี่สาว เผยเหตุเลิกรา

เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 9 เม.ย.2569 พ.ต.ต.ศักดิ์สิทธิ์ บุญรับ สารวัตร(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว รับแจ้งเหตุยิงกันมีคนเสียชีวิตที่บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว, พ.ต.ท.สมบัติ กาญจนะบุตร รอง ผกก.สส.ฯ, พ.ต.ท.จตุพงศ์ สมม้ง รอง ผกก.(ป.), เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว, แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลปทุมธานี, เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู

ผัวโหด

ผัวโหด ง้อขอคืนดีไม่สำเร็จ ปีนบ้านมุดฝ้าเพดานบุก ยิงเมีย วัย 25 ปี เสียชีวิตต่อหน้าแม่ยาย ก่อนยิงตัวเองสาหัส ด้าน พี่สาว เผย สาเหตุเลิกรา

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ภายในห้องนอนพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.วริศรา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะขมับขวา 1 นัด นอนหงายเสียชีวิตบนเตียงนอน

บริเวณข้างเตียงนอนพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อ นายพณัฐเทพ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นสามี สภาพนอนหายใจรวยริน มีบาดแผลถูกอาวุธปืนลูกโม่ ขนาด.38 ยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุหน้าผาก เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

ใกล้กันพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 ตกอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในห้องที่เกิดเหตุมี นางวันเพ็ญ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี แม่ที่นอนอยู่กับลูกสาวที่ถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าช็อกตกใจเป็นลมหมดสติ เจ้าหน้าปฐมพยาบาล โดยมีญาติ ๆ เข้ามาช่วยปลอบ

ผัวโหด

น.ส.วริศรา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี

จากการสอบสวน น.ส.สุนิตา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี พี่สาว กล่าวว่า น้องสาวกับสามีเขาทะเลาะกันก่อนหน้านี้ ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้ว โดยฝ่ายชายก็ยังไม่ได้กลับบ้าน แล้วมายืมรถแล้วขับมาทะเลาะวิวาทที่บ้านน้องสาว มาขว้างปาข้าวของอาละวาด ปาแก้วใส่ไปถูกลูกสาวตัวเองจนหน้าเป็นแผล

ก่อนจะกลับมาอีกทีตอนประมาณ 22.30 น. ซึ่งตนกับเพื่อนและญาตินั่งกันอยู่หน้าบ้าน ฝ่ายชายก็มาบอกจะมาง้อขอคืนดีกับน้องสาว แต่ทางน้องสาวไม่ยอมไม่ขอกลับไปคืนดีด้วย ทางฝ่ายชายก็พูดขู่ว่า ถ้าไม่ยอมคืนดีด้วยก็กลับไปเกิดใหม่กันทั้งสองคนไหม น้องสาวก็บอกว่า “แล้วใครจะดูลูก 2 คน ถ้ากูตายใครจะดูลูก”

ฝ่ายชายก็เฉไฉเปลี่ยนเรื่องคุยไปเรื่องอื่น สักพักก็กลับย้อนมาคุยเรื่องขอคืนดีกันไหมอีก น้องสาวก็บอกว่า ไม่กลับ ฝ่ายชายก็บอกว่า งั้นเดี๋ยวเขาจะยิงตัวตายตรงเนี่ย แล้วชักปืนออกมาแต่ไม่ได้ยิง แต่ได้ไปยิงปืนขึ้นฟ้า 3 นัด เสียงดังลั่นซอย

ซึ่งตนก็ไม่คิดว่าฝ่ายชายจะกลับมาอีก ยังนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านกลัวว่า ฝ่ายชายจะย้อนกลับมา นั่งจนถึงเวลา 03.00 น. จนเกือบจะสว่างแล้วก็คิดว่าคงไม่ย้อนกลับมาแล้วจึงเข้านอน ยังไม่ทันได้นอน ฝ่ายชายคาดว่ายังอยู่แถวบ้าน และย้อนกลับมาประมาณ 04.00 น.

ปีนรั้วเข้าทางบ้านร้างหลังติดกัน ก่อนถอดรองเท้าไว้แล้วปีนมุดเข้าทางฝ้าเพดานบ้านลงทางครัวเข้าไปในบ้าน เข้าไปถึงห้องนอนก่อนจะจ่อยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับน้องสาวขณะนอนหลับอยู่กับแม่ยิงต่อหน้าแม่น้องสาว

น้องสาวอยู่กินกับฝ่ายชายนาน 8-9 ปี มีลูกเล็ก 2 คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ คนโตเรียนอยู่อนุบาล 1 เมื่อคืนตนก็เอาเด็กไปนอนที่บ้าน เพราะกลัวว่าฝ่ายชายจะไม่ทำแค่น้องสาวจะทำกับลูกด้วย ทั้งคู่เคยแต่งงานแล้วก็หย่าร้างกันไปครั้งหนึ่ง

สาเหตุที่น้องสาวไม่ยอมและขอเลิกกับฝ่ายชาย เพราะฝ่ายชายติดการพนัน และมีเรื่องติดผู้หญิงอื่นมาตลอด ที่ผ่านมาทางน้องสาวขอเลิกมาตั้งนานแล้ว แต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิก ฝ่ายชายทำงานวิ่งไลน์แมน ส่วนน้องสาวรับจ๊อบขายของ แพ็คของส่งลูกค้า น้องสาวอยู่กับฝ่ายชายมาก็มีเรื่องทะเลาะกันตลอด อาวุธปืนทราบว่าซื้อมาเพราะก่อนหน้านั้นลืมทิ้งโทรศัทพ์ไว้น้องสาวไปเปิดเห็นแชทสั่งซื้ออาวุธมาจากในเฟซบุ๊ก

ด้าน พ.ต.อ.ดุษฎี เปิดเผยว่า ได้สอบสวน นางวันเพ็ญ แม่ของฝ่ายหญิง เบื้องต้นทราบว่าเป็นปัญหาของครอบครัวที่ผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงต้องการเลิกรากัน แต่ฝ่ายชายไม่ยอมตามมาง้อขอคืนดีและขอให้กลับไป คาดว่าคุยปัญหาและทะเลาะกัน จนทำให้ก่อเหตุดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม จะได้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง และรอดูอาการของนายพณัฐเทพเนื่องจากใช้อาวุธปืนยิงตัวเองและยังอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เด็กหญิงคนเดียวในสนาม น้องพิกเล็ต วัย 7 ขวบ ผู้คว้าแชมป์ Super Kart Thailand
2

รุทธพล ปัดฟอกขาว ไอเดียร์-สามี รับยังไม่ชัดรับคดีพิเศษ จ่อเรียกสอบ‘โรม-ศิริโชค’
3

Missing 7-year-old found safe after 29 hours, 30km from home
4

'ประเสริฐ' มอง 'อนุทิน' ทานข้าว 'ธรรมนัส' ไม่แปลก ยัน ภูมิใจไทย ควบรวม กล้าธรรม ไม่กระทบโควตา เพื่อไทย
5

อนุทิน ย้อนสื่อ ‘กระแส’ หลังถูกถามดึงกล้าธรรมร่วมรัฐบาล ก่อนเดินหนีขึ้นตึกทันที
6

สมรักษ์ คำสิงห์ ระทึก! ลุ้นศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษา คดีล่วงละเมิดเด็กสาววัย 17 ปี
7

ต้นสน เปิดตัว เส้นเกาหลี รับกระแส K-Food ชูจุดขายเส้นใส นุ่ม หนึบเด้ง อร่อยง่าย
8

จับตา! ครม.เคาะงบเยียวยาเพิ่ม 1.05หมื่นล้าน ภราดร ขู่คนเซ็นรับรองสิทธิต้องรับผิดชอบ
9

ชายรุ่นใหญ่ถือปืน บุกบ้านรุ่นน้อง ตะโกนจะมายิงทิ้ง เจอรุ่นน้องคว้าไม้ซัดกลับเสียชีวิตคาที่
10

คริส เฮมส์เวิร์ธ นักแสดงชื่อดังโพสต์ภาพคู่ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยกย่องเก่งและเป็นแชมป์ตัวจริง