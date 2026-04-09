ผัวโหด ง้อขอคืนดีไม่สำเร็จ ปีนบ้านมุดฝ้าเพดานบุก ยิงเมีย วัย 25 ปี เสียชีวิตต่อหน้าแม่ยาย ก่อนยิงตัวเองสาหัส ทำลูกน้อย2คนกำพร้าแม่ ด้าน พี่สาว เผยเหตุเลิกรา
เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 9 เม.ย.2569 พ.ต.ต.ศักดิ์สิทธิ์ บุญรับ สารวัตร(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว รับแจ้งเหตุยิงกันมีคนเสียชีวิตที่บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว, พ.ต.ท.สมบัติ กาญจนะบุตร รอง ผกก.สส.ฯ, พ.ต.ท.จตุพงศ์ สมม้ง รอง ผกก.(ป.), เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว, แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลปทุมธานี, เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ภายในห้องนอนพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.วริศรา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะขมับขวา 1 นัด นอนหงายเสียชีวิตบนเตียงนอน
บริเวณข้างเตียงนอนพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อ นายพณัฐเทพ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นสามี สภาพนอนหายใจรวยริน มีบาดแผลถูกอาวุธปืนลูกโม่ ขนาด.38 ยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุหน้าผาก เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
ใกล้กันพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 ตกอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในห้องที่เกิดเหตุมี นางวันเพ็ญ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี แม่ที่นอนอยู่กับลูกสาวที่ถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าช็อกตกใจเป็นลมหมดสติ เจ้าหน้าปฐมพยาบาล โดยมีญาติ ๆ เข้ามาช่วยปลอบ
จากการสอบสวน น.ส.สุนิตา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี พี่สาว กล่าวว่า น้องสาวกับสามีเขาทะเลาะกันก่อนหน้านี้ ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้ว โดยฝ่ายชายก็ยังไม่ได้กลับบ้าน แล้วมายืมรถแล้วขับมาทะเลาะวิวาทที่บ้านน้องสาว มาขว้างปาข้าวของอาละวาด ปาแก้วใส่ไปถูกลูกสาวตัวเองจนหน้าเป็นแผล
ก่อนจะกลับมาอีกทีตอนประมาณ 22.30 น. ซึ่งตนกับเพื่อนและญาตินั่งกันอยู่หน้าบ้าน ฝ่ายชายก็มาบอกจะมาง้อขอคืนดีกับน้องสาว แต่ทางน้องสาวไม่ยอมไม่ขอกลับไปคืนดีด้วย ทางฝ่ายชายก็พูดขู่ว่า ถ้าไม่ยอมคืนดีด้วยก็กลับไปเกิดใหม่กันทั้งสองคนไหม น้องสาวก็บอกว่า “แล้วใครจะดูลูก 2 คน ถ้ากูตายใครจะดูลูก”
ฝ่ายชายก็เฉไฉเปลี่ยนเรื่องคุยไปเรื่องอื่น สักพักก็กลับย้อนมาคุยเรื่องขอคืนดีกันไหมอีก น้องสาวก็บอกว่า ไม่กลับ ฝ่ายชายก็บอกว่า งั้นเดี๋ยวเขาจะยิงตัวตายตรงเนี่ย แล้วชักปืนออกมาแต่ไม่ได้ยิง แต่ได้ไปยิงปืนขึ้นฟ้า 3 นัด เสียงดังลั่นซอย
ซึ่งตนก็ไม่คิดว่าฝ่ายชายจะกลับมาอีก ยังนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านกลัวว่า ฝ่ายชายจะย้อนกลับมา นั่งจนถึงเวลา 03.00 น. จนเกือบจะสว่างแล้วก็คิดว่าคงไม่ย้อนกลับมาแล้วจึงเข้านอน ยังไม่ทันได้นอน ฝ่ายชายคาดว่ายังอยู่แถวบ้าน และย้อนกลับมาประมาณ 04.00 น.
ปีนรั้วเข้าทางบ้านร้างหลังติดกัน ก่อนถอดรองเท้าไว้แล้วปีนมุดเข้าทางฝ้าเพดานบ้านลงทางครัวเข้าไปในบ้าน เข้าไปถึงห้องนอนก่อนจะจ่อยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับน้องสาวขณะนอนหลับอยู่กับแม่ยิงต่อหน้าแม่น้องสาว
น้องสาวอยู่กินกับฝ่ายชายนาน 8-9 ปี มีลูกเล็ก 2 คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ คนโตเรียนอยู่อนุบาล 1 เมื่อคืนตนก็เอาเด็กไปนอนที่บ้าน เพราะกลัวว่าฝ่ายชายจะไม่ทำแค่น้องสาวจะทำกับลูกด้วย ทั้งคู่เคยแต่งงานแล้วก็หย่าร้างกันไปครั้งหนึ่ง
สาเหตุที่น้องสาวไม่ยอมและขอเลิกกับฝ่ายชาย เพราะฝ่ายชายติดการพนัน และมีเรื่องติดผู้หญิงอื่นมาตลอด ที่ผ่านมาทางน้องสาวขอเลิกมาตั้งนานแล้ว แต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิก ฝ่ายชายทำงานวิ่งไลน์แมน ส่วนน้องสาวรับจ๊อบขายของ แพ็คของส่งลูกค้า น้องสาวอยู่กับฝ่ายชายมาก็มีเรื่องทะเลาะกันตลอด อาวุธปืนทราบว่าซื้อมาเพราะก่อนหน้านั้นลืมทิ้งโทรศัทพ์ไว้น้องสาวไปเปิดเห็นแชทสั่งซื้ออาวุธมาจากในเฟซบุ๊ก
ด้าน พ.ต.อ.ดุษฎี เปิดเผยว่า ได้สอบสวน นางวันเพ็ญ แม่ของฝ่ายหญิง เบื้องต้นทราบว่าเป็นปัญหาของครอบครัวที่ผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงต้องการเลิกรากัน แต่ฝ่ายชายไม่ยอมตามมาง้อขอคืนดีและขอให้กลับไป คาดว่าคุยปัญหาและทะเลาะกัน จนทำให้ก่อเหตุดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม จะได้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง และรอดูอาการของนายพณัฐเทพเนื่องจากใช้อาวุธปืนยิงตัวเองและยังอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล