รถกระบะขนเจ้าหน้าที่อุทยานฯดับไฟป่า เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟ เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 4 ราย
วันที่ 9 ก.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (8 เม.ย.69) เวลา 18.00 น. พ.ต.ท.เจษฎา ว่องไว สว.(สอบสวน) สภ.กุดจับ จ.อุดรธานี รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
มีเจ้าหน้าที่ฯ เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย ถนนสายสายบ้านคำบอนเวียงชัย ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โดยถนนบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งหักศอก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย
ที่เกิดเหตุเป็นรถกระบะตอนเดียว สีดำและเป็นรถของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สภาพชนเสาไฟฟ้ารถตกลงไปร่องลึกข้างถนนสภาพรถพังยับเยิน มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย ได้แก่ นายเฉลิมชัย สารสิน คนขับรถ และนายทองดี เดชไชย เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า
ส่วนผู้บาดเจ็บ 4 ราย ประกอบด้วย นายสุวิทย์ มะลิวง และนายอัษฎา จันทร์เทศ ถูกนำส่งโรงพยาบาลกุดจับ ขณะที่นายธีรพล แพงน้อย และนายชัยทัศน์ กังบุญมา ถูกนำส่งโรงพยาบาลบ้านผือ
จากการสอบถามหัวหน้าอุทยานฯ ทราบว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจดับไฟป่าที่บ้านคำบอนเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา และกำลังเดินทางกลับ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักศอก ประกอบกับสภาพถนนชันและแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้รถเสียหลักจนเกิดเหตุดังกล่าว
ด้านการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบุว่า สภาพถนนเป็นทางโค้งและมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ส่วนสภาพรถอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าว โดยแนะนำให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม และให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด