ทหาร-ตำรวจ สกัดจับยานรก ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด ไอซ์เกือบ 600 กิโลกรัม รวบ 2 ผู้ต้องหา เจอสาววัย 16 ปี ร่วมขบวนการด้วย ก่อนนำตัวดำเนินคดีทันที
วันที่ 9 เม.ย.2569 หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลังตำรวจตระเวนชายแดนและตำรวจน้ำธาตุพนม เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ยึดยาบ้ากว่า 2 ล้านเม็ด และไอซ์น้ำหนักเกือบ 600 กิโลกรัม พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย
ปฏิบัติการดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา หลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จึงจัดกำลังออกลาดตระเวนตามจุดเสี่ยง กระทั่งเวลาประมาณ 01.00 น. พบกระสอบต้องสงสัย 5 กระสอบ ซุกซ่อนอยู่ในโพรงหญ้าริมถนนทางหลวงหมายเลข 2031 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร
จากการตรวจสอบพบเป็นยาบ้าประมาณ 2,000,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังซุ่มเฝ้าสังเกตการณ์ ก่อนจะพบรถตู้ต้องสงสัยขับเข้ามาและมีชาย 2 คนลงมายกกระสอบขึ้นรถ เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบ กลุ่มผู้ต้องหาได้วิ่งหลบหนี แต่สามารถติดตามจับกุมไว้ได้ 1 ราย
จากการสอบสวนขยายผลทราบว่า มียาเสพติดอีกส่วนหนึ่งถูกนำไปซุกซ่อนไว้ในบ้านพักพื้นที่ ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม ต่อมาเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้น พบหญิงต้องสงสัยอีก 1 ราย พร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน 12 ลัง น้ำหนักรวมประมาณ 597 กิโลกรัม
ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ได้แก่ นายธนพล อายุ 20 ปี และ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ถูกควบคุมตัวพร้อมของกลาง ประกอบด้วย ยาบ้า 5 กระสอบ ไอซ์ 12 ลัง และรถตู้ที่ใช้ในการลำเลียง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดไปตรวจนับอย่างละเอียด ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.เรณูนคร และ สภ.หลักศิลา ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป