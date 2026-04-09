สปส. ย้ำความสำคัญ เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม ชี้ทุกเสียงมีความหมาย ร่วมกำหนดอนาคตกองทุน

สำนักงานประกันสังคม ย้ำความสำคัญของการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมว่า เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคม

เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้าง มีส่วนร่วมโดยตรงในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่กำหนดนโยบาย บริหารจัดการ และกำกับดูแลกองทุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง

โดยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนเสียงและข้อเสนอของ ผู้ประกันตน เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบาย

ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมผ่านการเลือกตั้งดังกล่าว มีความสำคัญต่อการกำหนดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต เงินสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน ซึ่งล้วนเป็นหลักประกันสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน

นอกจากนี้ กระบวนการเลือกตั้งยังสะท้อนถึงหลักความโปร่งใส ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้มีบทบาทในกระบวนการประชาธิปไตยภายในระบบประกันสังคมอย่างเท่าเทียม

สำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564

ซึ่งผู้ประกันตนและนายจ้าง มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนของตนได้ฝ่ายละไม่เกิน 7 คน และเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับ เพื่อให้ได้ตัวแทนที่สะท้อนความต้องการของผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างแท้จริง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันสังคมในระยะยาว สามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม หรือที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – https://www.sso.go.th/wpr/

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