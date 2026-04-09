น้ำมันขึ้น แก๊สแพงไม่เป็นไร ร้านข้าวแกง ขาย 10 บาทราคาเดิม ช่วยคนรายได้น้อย ใช้วิธีลดปริมาณลงเล็กน้อย ให้คงกำไรในระดับที่ยังอยู่ได้
9 เม.ย. 69 – จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมัน รวมถึงสินค้าอุปโภค-บริโภคหลายอย่าง ที่ต้องนำเข้า ถูกปรับตัวขึ้นสูงอย่างมาก ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวขึ้นราคาสินค้ากันจำนวนมาก
โดยเฉพาะบรรดาพ่อค้า-แม่ค้า กว่า 90% ที่ต่างขยับราคาอาหาร เนื่องจากแบกรับต้นทุนที่ถูกปรับขึ้นไม่ไหว อย่างไรก็ตามยังมีบางรายที่ยังคงตรึงราคาเดิมไว้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลูกค้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านข้าวแกงป้าสุคนธ์ เกาะเสือ ริมถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นอีกหนึ่งร้านที่ยังคงตรึงราคาขายอาหารไว้เท่าเดิม
นายนนทกานต์ เรืองศรี เปิดเผยว่า ร้านยังคงยืนหยัดราคาเดิมคือ ช่วงเช้าจำหน่ายข้าวแกงถุงละ 20 บาท และหลังเวลา 10.30 น. ปรับเหลือถุงละ 10 บาท โดยลดปริมาณลงเล็กน้อย เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่มีงบจำกัด โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานและคนทำงานหาเช้ากินค่ำ สามารถเลือกซื้ออาหารได้หลากหลายเมนูในราคาประหยัด
ยอมรับว่าร้านเองต้องเผชิญผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมา และภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่ทางร้านยังคงพยายามประคับประคองธุรกิจ โดยไม่ปรับขึ้นราคา แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแทบทุกด้าน ทั้งค่าแก๊ส วัตถุดิบเนื้อสัตว์ เครื่องปรุง รวมถึงถุงพลาสติกที่มีราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ร้านเลือกปรับวิธีบริหารจัดการ เช่น ลดจำนวนการทำอาหารในแต่ละวัน เพื่อให้ขายหมด ลดของเหลือ และคงกำไรในระดับที่ยังอยู่ได้ นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือลูกค้าช่วยลดต้นทุน เช่น การใช้ถุงร่วมกันเพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์