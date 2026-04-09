โคราช พบผู้เสียชีวิต ‘โรคไข้หูดับ’ รายที่ 14 หลังรับประทานหมูดิบ และเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย แพทย์วอนกินสุก

9 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว พบประชาชนในชุมชนมิตรภาพ 11 (สายฝน) เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ป่วยเป็นโรคหูดับ (Streptococcus suis) เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ซึ่งเป็นรายที่ 14 ของ จ.นครราชสีมา และเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย

นพ.วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ประชาชน “กินหมูต้องสุก” เพราะอาจเสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ ทั้งนี้สามารถป้องกันได้โดย

1. ไม่รับประทานเนื้อหมู เลือด เครื่องในดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
2. แยกการใช้อุปกรณ์ เช่น เขียง มีด สำหรับหั่นเนื้อหมูดิบและผัก
3. เลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านที่ได้มาตรฐาน
4. หากรับประทานหมูกระทะ ให้แยกใช้ตะเกียบสำหรับคีบเนื้อหมูดิบและตะเกียบสำหรับคีบอาหาร
5. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมู หลังเสร็จกิจกรรม ควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

ทั้งนี้หากพบผู้มีอาการเสี่ยง เช่น ไข้สูง เวียนศีรษะ หูอื้อและมีประวัติรับประทาน สัมผัสหมูดิบทางบาดแผลแล้วมีอาการเข้าข่ายภายใน 7 วันหลังสัมผัส ให้แนะนำพบแพทย์ทันที

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