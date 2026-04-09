สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชน เพื่อเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ ผู้ประกันตน

ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉบับใหม่ ที่ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเชิญชวนสถานพยาบาลเอกชน
ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

สามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์ https://mms.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่

สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
– (กรณีเป็นนิติบุคคล) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) (กรณีให้บริการด้วยรถทันตกรรม ต้องระบุการอนุญาตไว้ในใบอนุญาตดังกล่าว)

– สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.12)
– สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)

– สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ออกโดยทันตแพทยสภา) สำหรับทันตแพทย์ทุกคนในสถานพยาบาล

– ข้อมูลอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมของสถานพยาบาล

สำหรับการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ครอบคลุมบริการสำคัญ ได้แก่

– การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าตัดฟันคุด
– ฟันเทียมบางส่วน และฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้
– การฝังรากฟันเทียมรอรับฟันเทียมทั้งปาก

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการดังกล่าว
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการทันตกรรมให้แก่ผู้ประกันตน และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพช่องปากของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0 2956 2494 หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศหรือโทร.1506 ให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – https://www.sso.go.th/wpr/

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