กต.ตร.สภ.แสนสุข แจงเสื้อรุ่นเก่าหลายปีแล้ว ยันแอดมินเว็บพนันที่ถูกจับ แล้วค้นรถเจอเสื้อกั๊กแขวน ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการ จ่อเอาผิดคนที่ลงข่าวทำให้เสียหาย
จากกรณีตำรวจ บก.สส.ภ.1 นำกำลังตำรวจ เข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดี เว็บพนันออนไลน์ จำนวน 15 จุด โดยหนึ่งในจุดที่เข้าตรวจค้น เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่จับกุม น.ส.เปรมภิญภา อายุ 41 ปี เจ้าของบ้าน ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดนนทบุรี ในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น การพนันและร่วมกันฟอกเงิน โดยขณะเข้าตรวจค้นรถเบนช์ พบว่าภายในรถมีเสื้อ กต.ตร.ของ สภ.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี แขวนอยู่ด้วยตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ต่อมาเวลา 14.30 น.วันที่ 9 เม.ย.2569 ที่ สภ.แสนสุข นายภาสกร กฤตยารักษ์สกุล ประธาน กต.ตร.สภ.แสนสุข พร้อมด้วยนายกิติธัญ อัศวเศรษฐ์ นายสราวุธ จงไชโย รองประธานฯและคณะกรรมการสภาทนายความ จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผกก.สภ.แสนสุข ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เสียชื่อเสียง กต.ตร.ซึ่งบางคนเป็นถึง กต.ตร.จ.ชลบุรี พร้อมทั้งแจ้งความกับ พ.ต.ท.จอมพจน์ คงศิลป์ สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข เพื่อดำเนินคดีทางกฏหมาย กับบุคคลที่ลงข่าว ทำให้เสียชื่อเสียงอีกด้วย
ประธาน กต.ตร.สภ.แสนสุข เปิดเผยว่าตามที่ได้มีข่าวลงในโซเชียล จากการจับกุมผู้เกี่ยวข้องเว็บพนันและสแกมเมอร์ แล้วพบเสื้อของ กต.ตร.สภ.แสนสุข ภายในรถ และพบว่าผู้ที่ถูกจับเป็นเมียของ กต.ตร.สภ.แสนสุข นั้น ภาพรวมทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะกต.ตร.สภ.แสนสุข เป็นอย่างมาก ซึ่งเสื้อตัวดังกล่าวนั้น ทำเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว (ปี64) เป็นเสื้อกั๊กสีกากี สำหรับคณะใส่ลงพื้นที่ ในการทำงาน จากการสืบทราบ พบว่าสามีของผู้ที่ถูกจับนั้นไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นทั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.แสนสุข แต่อย่างใดเลย อาจเป็นการกล่าวอ้าง ทำให้เกิดความเสียหาย
ขณะที่ ผกก.สภ.แสนสุข เปิดเผยว่า จากภาพของเสื้อกั๊ก กต.ตร.สภ.แสนสุข ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ขอชี้แจงว่า เป็นเสื้อรุ่นเก่าหลายปีก่อน ก่อนหน้าที่ตนจะมา ดำรงตำแหน่งผู้กำกับ สภ.แสนสุข ซึ่งตนเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในปัจจุบันไม่ได้มีการใช้ เสื้อกั๊ก สีกากี รุ่นนี้แล้ว ส่วนผู้ต้องหาที่อยู่ในภาพข่าว ที่ถูกจับกุมนั้น ตนขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นคณะกรรมการ กต.ตร. สภ.แสนสุขและที่ปรึกษา กต.ตร สภ.แสนสุข แต่อย่างใด
ด้านนายสราวุธ จงไชโย รองประธาน กต.ตร.สภ. แสนสุข และคณะกรรมการสภาทนายความ จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐาน เพื่อจะดำเนินคดีกับบุคคล ที่นำชื่อของคณะกรรมการ กต.ตร. สภ.แสนสุข ไปแอบอ้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งมีความผิดทางกฎหมาย ในเรื่องหมิ่นประมาทได้ ทางคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.แสนสุขจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป