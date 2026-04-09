มหาวิทยาลัยริวโคคุ ญี่ปุ่น เปิดหลักสูตร ‘วิชาสมาธิ’ ศึกษาพุทธศาสนาในบริบทสมัยใหม่ พร้อมนิมนต์พระไทยเป็นอาจารย์สอนนักศึกษา

9 เม.ย. 69 – พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยริวโคคุ (Ryukoku University) สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำประเทศญี่ปุ่น

ได้นิมนต์พระธรรมทูตไทย 2 รูป เข้าดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา “Samatha-Vipassana in Buddhism and Modern Mindfulness” ภาคเรียนที่ 1 โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 70 คน นับเป็นความร่วมมือด้านวิชาการ ที่สะท้อนความสนใจต่อการศึกษาพุทธศาสนาในบริบทสมัยใหม่

พระธรรมทูตที่ได้รับนิมนต์ ได้แก่ พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิ และพระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโทชิงิ ซึ่งรับผิดชอบการเรียนการสอนรวม 15 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา

โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสมาธิในพระพุทธศาสนา และภาคปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกสมาธิภายในชั้นเรียน ควบคู่กับการมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องและบันทึกผลในรูปแบบ Meditation Diary (บันทึกการฝึกสมาธิ) เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจในชีวิตประจำวัน

สำหรับ มหาวิทยาลัยริวโคคุ เป็นสวถาบันอุดมศึกษาใน จ.เกียวโต ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2182 (ค.ศ. 1639) ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของญี่ปุ่น ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนใน 10 คณะ และมีนักศึกษามากกว่า 20,000 คน

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