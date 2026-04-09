ทส. เปิดเที่ยวฟรีทั่วประเทศ 14 เม.ย. รับสงกรานต์–วันครอบครัว ขานรับนโยบาย “นายกฯอนุทิน” ขับเคลื่อนพลังงาน–สิ่งแวดล้อม–เศรษฐกิจ
วันที่ 9 เม.ย.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มุ่งขับเคลื่อนประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ในความดูแลทั่วประเทศ ให้ประชาชนชาวไทยเข้าชมฟรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว วันที่ 14 เมษายน 2569
นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับวันครอบครัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ประชาชนและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้าน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงฯได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ทั้งด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก และการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีและปลอดภัย
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้เข้าฟรี ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับคนไทยและยานพาหนะ) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 160 แห่ง วนอุทยาน 91 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์ 17 แห่ง สวนรุกชชาติ 51 แห่ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ อาทิ ป่านันทนาการและป่าในเมือง 7 แห่ง สวนสัตว์ 7 แห่ง พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา สวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง ตลอดจนศูนย์เรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ทางทะเล และศูนย์บริการประชาชนของ ทส. ตามเส้นทางหลักทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเปิดให้บริการของแต่ละพื้นที่ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวก พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ทิ้งขยะ และร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยคงความสวยงามและยั่งยืนต่อไป