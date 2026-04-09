ป่าแทบแตก ชาวบ้านผงะเจอชาย-หญิง กว่า 80 คนซ่อนในป่าละเมาะ โร่แจ้งจนท.เข้าตรวจสอบ พบเป็นแรงงานเถื่อนหนีเข้าไทยจากกาญจนบุรี ถูกพามาทิ้งสงขลา ต้องจ่ายค่านายหน้า 70,000-150,000 บาท
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 เม.ย.2569 นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณ นายอำเภอนาหม่อม จ.สงขลา ได้รับแจ้งจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านใน ต.นาหม่อม พบกลุ่มคนจำนวนมากคาดว่าจะเป็นแรงงานเถื่อนหลบหนีเข้าเมืองหลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าละเมาะเชิงเขาในพื้นที่ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา จึงสั่งการให้ นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง อส. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ สภ.นาหม่อม ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลา ไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบกลุ่มชาย-หญิง มากกว่า 80 คน นั่งอยู่ตามพุ่มไม้ บางคนนั่งหลบแสงแดดอยู่ใต้ร่มผ้าใบที่กางอยู่ใต้ต้นไม้ จากการตรวจสอบพบเป็นชาวเมียนมาซึ่งแต่ละคนไม่มีหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวตั้งหมดไปยังศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาหม่อม ก่อนคัดแยกและสอบสวน หนึ่งในชาวเมียนมา ให้การผ่านล่ามแปลภาษาว่า เมื่อ 5 วันก่อนพวกตนเดินเท้าผ่านช่องธรรมชาติจากเมืองพญาตองซู รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา เข้าประเทศไทยด้านบ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
“มีรถมารับและนำพาไปส่งไว้ที่พักเป็นทอด ๆ ก่อนที่รถคันสุดท้ายเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ มีผ้าใบปิดมิดชิดและรถกระบะตู้ทึบรับมาส่งที่ป่าละเมาะเมื่อเช้าที่ผ่านมา ก่อนที่จะเดินทางต้องจ่ายเงินให้นายหน้าคนละตั้งแต่ 5-10 ล้านจั๊ดคิดเป็นเงินไทยตั้งแต่ 79,000-150,000 บาท เพื่อเดินทางไปหางานทำที่ประเทศมาเลเซีย
ด้าน พ.ต.อ.กองทัพ เสนาทิพย์ ผกก.สภ.นาหม่อม เปิดเผยว่า ก่อนจับกุมครั้งนี้พลเมืองดีเห็นความผิดปกติในป่าละเมาะที่หมู่ 4 ต.นาหม่อม จึงแจ้งมายังนายอำเภอและปลัดอำเภอนาหม่อม ก่อนประสานกับตำรวจ สภ.นาหม่อม และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดที่รับแจ้งพบชาวเมียนมา 80 คน ขณะนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลากำลังคัดแยกว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่
เบื้องต้นชาวเมียนมากลุ่มนี้ ให้การว่า ต้องการเดินทางผ่านประเทศไทยไปประเทศมาเลเซียด้วยความสมัครใจ หลังคัดแยกแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนผลักดันกลับประเทศไทยเมียนมา คาดว่าคนนำพาอาจจะกลัวการตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยเฉพาะที่ด่านตรวจถาวรบ้านควนมีด ซึ่งเป็นด่านตรวจขนาดใหญ่ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงกลับรถนำแรงงานกลุ่มนี้มาทิ้งไว้ที่ป่าละเมาะ ขณะนี้ได้ตั้งคณะตำรวจชุดสืบสวน ประสานงานกับ ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดสงขลา และตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 ให้ช่วยสืบสวนขยายผล โดยเฉพาะการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้อง