บุญยังเหลือ ตะลึงเจอทารกเพิ่งคลอดถูกทิ้งในห้องน้ำวัด เลือดยังซึมสายสะดือ นำตัวส่ง รพ. อาการปลอดภัยแล้ว ตร.เผยมีข้อมูล 2 หญิงต้องสงสัย
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 9 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกโซเชียลมีเดียและเพจต่างๆ ทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอภาพเด็กทารกที่ถูกทิ้งในห้องน้ำวัด เป็นทารกเพศชายเพิ่งคลอด ร่างกายแข็งแรง ก่อนนำส่งโรงพยาบาล
ต่อมา พ.ต.อ.สุขกวี ศรีอิสาณ ผกก.สภ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังรับแจ้งพบทารกอยู่ภายในวัดศรีชมภู บ้านนาดี เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบทันที เมื่อไปถึงพบทารกถูกวางอยู่บนพื้นห้องน้ำ โดยศีรษะหนุนอยู่บนกระดาษทิชชู และมีกระดาษทิชชูห่อลำตัวเอาไว้ สภาพสายสะดือถูกตัดออกแล้วแต่ยังมีเลือดซึม ซึ่งเด็กยังคงดิ้นและส่งเสียงร้องดังลั่น ตำรวจจึงประสานกู้ชีพ รพ.หนองนาคำ มารับตัวไป ก่อนจะส่งต่อไปที่ รพ.ชุมแพ ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว
จากการลงพื้นที่สอบถามผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และพระสงฆ์ ภายในวัด ไม่มีผู้ใดพบเห็นบุคคลที่นำทารกมาทิ้ง จึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและ อสม. เพื่อหาเบาะแสของหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เบื้องต้นพบข้อมูลหญิงต้องสงสัย 2 รายที่มีภาวะตั้งครรภ์แต่ไม่มีประวัติการฝากครรภ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งเข้าตรวจสอบว่าหญิงทั้ง 2 รายได้คลอดบุตรแล้วหรือไม่ และหากคลอดแล้วบุตรอยู่ที่ใด
พ.ต.อ.สุขกวี กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆ ที่มุ่งหน้ามายังวัดศรีชมภู เพื่อค้นหาบุคคลต้องสงสัย หากพบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำเด็กมาทิ้ง จะควบคุมตัวมาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหา เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป